Bakan Tunç, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg ile Adli İşbirliği Görüşmesi Gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg ile adli işbirliği konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 23:06
Bakan Tunç, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg ile Adli İşbirliği Görüşmesi Gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Tunç, Almanya Büyükelçisi ile Görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından bu toplantıyla ilgili bilgiler paylaştı.

Adli ve Hukuki İşbirliği Üzerine Değerlendirmeler

Görüşmenin detaylarına değinen Bakan Tunç, "Ülkelerimiz arasındaki adli ve hukuki işbirliği konuları üzerine değerlendirmelerde bulunduk." ifadesini kullandı. İki ülke arasındaki adalet alanındaki işbirliğinin, stratejik ilişkilerin pekişmesine katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Terörle Mücadelede İşbirliğinin Önemi

Bakan Tunç, ayrıca bir insanlık suçu olarak tanımladığı terörle mücadelede, PKK ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle ilgili yakın işbirliğinin gerekliliğini vurguladı. "Terörle amasız, fakatsız mücadele edilmesi gerektiğini" ifade eden Tunç, Büyükelçi Sorg'a nazik ziyareti için teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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