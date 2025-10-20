Bakan Tunç Bartın Üniversitesi'nde: 'İlk Dersimiz Gazze-Filistin' — 102 bin ton insani yardım

Bakan Tunç Bartın Üniversitesi'nde: "İlk Dersimiz Gazze-Filistin"

Akademik yıl açılışında Gazze vurgusu ve uluslararası eleştiri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde verdiği açılış dersinde gündemi Gazze-Filistin meselesine taşıdı. Törene Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Tunç, konuşmasında Filistin'de yaşanan dramı sert ifadelerle anlattı ve uluslararası kurumların uygulamadaki yetersizliklerini eleştirdi. Konuşmasında, "İlk Dersimiz Gazze-Filistin" başlığını taşıyan dersle gençlerin dikkatine bu konuyu sunduğunu belirtti.

Konuşmasında insani yardımlara değinen Tunç, "İnsani yardımlarımızla zaten gemilerimiz ve konteynerlerimiz bölgeye intikal ediyor" diyerek, bugüne kadar 102 bin ton insani yardım ve 350 insani yardım tırımızın Filistin'e ulaştığını açıkladı.

Tunç, Gazze'de geçen 2 yılı aşkın süredir devam eden vahim tabloyu hatırlatarak, 13 Ekim'de imzalanan ateşkes anlaşmasının kalıcı hale gelmesini temenni etti. Ayrıca, "Filistin yalnız değildir" mesajını vererek, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla Türkiye'nin Filistin davasını savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Bakan Tunç, çatışmalarda yaşamını yitirenlere ilişkin rakamları paylaştı: 68 bin Filistinli şehit edildiğini, bunun yüzde 80'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu, 20 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi ve bu tablonun insanlığın utancı olduğunu belirtti.

Gazze'de yaşananları uluslararası hukuk açısından değerlendiren Tunç, "Gazze'de 2 yıldan bu yana soykırım suçunun bütün unsurları gerçekleşti" ifadelerini kullanarak okulların, hastanelerin, mülteci kamplarının ve pazar yerlerinin bombalandığını, insani yardımlara izin verilmediğini aktardı. Tunç, bu dönemde açlıktan ölenlere de dikkat çekerek, "500'e yakın Filistinli açlıktan can verdi, bunun 50'den fazlası çocuklardan oluşuyor" dedi.

Uluslararası mekanizmaların yetersizliğine vurgu yapan Tunç, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davaya Türkiye'nin müdahillik talebinde bulunduğunu, divanın tedbir kararları aldığına ancak bunların uygulamada yeterince hayata geçirilemediğine dikkat çekti. BM Güvenlik Konseyi kararlarının ABD vetolarıyla karşılaştığını belirtti ve mevcut sistemin adalet beklentilerini karşılamadığını savundu.

Tunç, soykırım iddiaları bağlamında 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in uygulamalarını eleştirerek, uluslararası kararlara uymayan bir tutum sergilendiğini söyledi ve soykırımcıları lanetledi.

Filistin sorununun kalıcı çözümüne ilişkin görüşünü de paylaşan Tunç, sorunun çözümünün 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasıyla mümkün olacağını belirtti. "Filistin özgür oluncaya kadar bu mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Eğitim ve gençlik vurgusunda bulunan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitime verdiği önemi hatırlatarak son 23 yılda üniversite ve yurt sayısının arttığını, Türkiye'ye 273 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye girdiğini söyledi. Hukuk güvenliği sayesinde yatırımların geldiğini ve Türkiye'nin karalama kampanyalarına fırsat vermeyeceğini ifade etti.

Gençlere güvenini dile getiren Tunç, beyaz yakalılara yönelik beyin göçü tartışmalarına değinerek ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve Baykar gibi kurumlarda binlerce teknoloji mühendisi bulunduğunu belirtti ve gençleri provokatif beyin göçü propagandalarına itimat etmemeleri konusunda uyardı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya da konuşmasında, üniversitenin İsrail'i destekleyen küresel şirket ürünlerinin kullanılmaması yönünde kararlar aldığını ve milli-manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmek istediklerini söyledi.

Program kapsamında Bakan Tunç ve protokol üyeleri, TEKNOFEST 2025'te dereceye giren lise öğrencilerine hediyeler verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağda), Bartın Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde, "İlk Dersimiz Gazze-Filistin" başlıklı akademik açılış dersini verdi.