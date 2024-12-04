Bakan Tunç: Çocukların Korunması İçin Yapay Zeka İle Önlem Alınmalı

Adalet Bakanı Tunç, WeProtect Küresel Zirvesi 2024'te Önemli Açıklamalar Yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Birleşik Arap Emirlikleri'nin BAE başkenti Abu Dabi'de düzenlenen WeProtect Küresel Zirvesi 2024'e katıldı. Zirve kapsamında gerçekleştirilen Çocukların İnternet Ortamında Cinsel İstismarına Karşı Küresel İttifak Girişimi Konferansı'nda konuşan Tunç, çocukların dijital dünyada korunmasının önemine dikkat çekti.

Dijital Tehditlere Karşı Yapay Zeka Kullanımı

Tunç, şirketlerin zararlı içerikleri tespit etmede teknolojik imkanları kullanarak öncelik alması gerektiğini dile getirdi. “Yapay zeka odaklı teknolojiler kullanılarak zararlı yayın internete düşmeden önlenebilmelidir” ifadelerini kullanan Bakan, çocukların çevresindeki tehlikelere karşı en savunmasız grup olduğunu belirtti.

Uluslararası İşbirliğinin Önemi

Bakan Tunç, devletlerin tek başına mücadele etmesinin zor olduğunu aktarırken, ücretsiz internet platformlarının bu konuda büyük bir sorumluluğa sahip olduğunu vurguladı. “Her ülkenin kendi mevzuatında suç teşkil eden bir durum varsa, o ülkede o suçu işleyen bir internet platformu varsa, bu durumda suça ortak olmuş oluyor” dedi.

Mahkeme Kararlarına Saygı

Sosyal medya platformlarının, bulundukları ülkelerin kanunlarına ve yargı kararlarına saygı duyması gerektiğini ifade eden Tunç, suç işlenmesinin önlenmesinin herkesin sorumluluğunda olduğuna dikkat çekti. “Zararlı yayınların tespitinde etkin bir sistem kurulmalı. Bir ülkenin mahkeme kararı varsa, o kararı gecikmeksizin uygulamak hukukun gereğidir” diye ekledi.