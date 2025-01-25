Bakan Tunç: Kartalkaya Yangını Araştırılacak, Sorumlular Cezalandırılacak

Adalet Bakanı Tunç Açıklamada Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Çorum 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, bilim insanlarının yangının nedenlerini araştıracağını ve sorumluların hesap vereceğini ifade etti.

Yangın Kayıplarının Acısı

Yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin derin acısını yaşadıklarını belirten Tunç, “Büyük bir acı. Rabb'im bir daha böyle acıları bizlere, milletimize yaşatmasın” dedi. Yangın sonrası adli soruşturmaların da başladığını aktaran Tunç, “Etkili bir soruşturma yaparak yangının nedeni ve sorumluları ile ilgili adli işlem devam ediyor.” diye konuştu.

Bilimsel İncelemeler Başlatıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden gelen akademik heyetin, yangınla ilgili incelemeleri derinleştirdiğini belirten Bakan Tunç, “Bilirkişi çalışmaları başlatıldı ve ön rapor için çalışmalar sürüyor. Yangının sebebi ve sorumluları konusunda detaylı incelemeler yapılacak.” ifadelerini kullandı.

Rahatsızlık Yaratan Raporlar

Bakan Tunç, yangınla ilgili detaylı incelemeden rahatsız olanların olduğunu ve bir korsan metinle kamuoyunu meşgul etmeye çalıştıklarını vurguladı. Bu durumun 78 vatandaşımızın ailelerine büyük saygısızlık olduğunu söyleyen Tunç, “Soruşturmanın derinleştirilmesinden neden rahatsız oluyorsunuz?” diyerek eleştirilerini dile getirdi.

Adaletin Takibi Sürüyor

Yangında 36 çocuğun hayatını kaybettiğini anımsatan Tunç, “Orada o acıyı milletimize yaşatanlar bağımsız Türk yargısı huzurunda hesabını verecekler” dedi. Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın da bu konuda kararlılığını sürekli ifade ettiğini belirterek, “Ucu nereye dokunursa dokunsun, sonuna kadar takipçisiyiz.” şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çorum 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çorum 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.