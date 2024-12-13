DOLAR
34,95 -0,14%
EURO
36,71 -0,18%
ALTIN
2.994,74 0,49%
BITCOIN
3.509.314,65 -0,62%

Bakan Tunç: Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Önemli Başarılar

Adalet Bakanı Tunç, madde bağımlılığıyla etkin mücadelede elde edilen başarıları paylaştı. 2024'teki kontrol sevk işlemlerinde büyük ilerleme kaydedildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 15:01
Bakan Tunç: Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Önemli Başarılar

Madde Bağımlılığına Yenilikçi Yaklaşımlar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bahçelievler'deki Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Ceza İnfaz Sisteminde Madde Bağımlılığına Yenilikçi Yaklaşımlar Paneli"'nde kapsamlı açıklamalarda bulundu.

2024 İlk Yarısı İçin Olumlu Gelişmeler

Tunç, burada yaptığı konuşmada, madde bağımlılığıyla etkin mücadele sayesinde 2024 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen 24 bin 90 ara kontrol sevk işleminde 21 bin 120 yükümlünün tekrar uyuşturucu madde kullanmadığının ve bağımlılıktan kurtulduğunun görüldüğünü vurguladı.

Bağımlılıkla Mücadelenin Önemi

Bakan Tunç, bağımlılığın günümüzde insan aklını ve ruhunu esir alan bir hastalık hâline geldiğine dikkat çekerek, madde bağımlılığının aile bağları, sosyal ilişkiler ve ekonomik yapılar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu dile getirdi. Uyuşturucuyla mücadelesinin sıradan bir görev değil, insanlığın onurunu koruma çabası olduğunu belirtti.

Ceza İnfaz Sisteminde Reformlar

Tunç, Adalet Bakanlığı'nın uyuşturucuyla mücadelesine yönelik çeşitli önlemler aldığını ifade ederek, cezaevlerinde bağımlılıkla mücadele için mevcut hükümlülerin tedavi ve rehabilitasyonunun desteklenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Ayrıca, 4 yıl içinde 6 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Yeni Uygulamalar ve Hedefler

Adalet Bakanı, Türk Ceza Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle uyuşturucu suçlarından hapis yatan mahkûmların tedavi süreçlerinin desteklenmesi gerekliliğine de dikkat çekti. Ceza infaz kurumlarında zorunlu tedavi merkezi işlevinin desteklenmesi ve bağımlılıkla mücadele süreçlerinin hükümlü aileleriyle birlikte yürütülmesi hedeflenmektedir.

Bakan Tunç’tan İyi Haberlere Dikkat

Son olarak Tunç, eylem planlarında yer alan uyuşturucu kullanımına bağlı olarak ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülere yönelik uyum programlarının oluşturulması hedefinin de altını çizdi. Madde bağımlılığıyla etkin mücadele, toplumu zehirleyen bağımlılıkla ilgili önemli gelişmelere katkı sunmaya devam edecektir.

İLGİLİ HABERLER

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Tunç: Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Önemli Başarılar
2
Boşanma Aşamasındaki Eşini 21 Kez Bıçaklayan Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
3
Gazze'deki Can Kaybı 44 Bin 875'e Ulaştı: Saldırılar Sürüyor
4
CHP'li Sarıbal: İktidar Rakamlarla Halkı Kandırıyor
5
UNRWA: Gazze'de Günlük Acı ve Eziyet Korkunç Bir Standart Haline Geldi
6
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırılarında 8 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Miçotakis ve Al Sani Suriye Gelişmelerini Görüştü

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!