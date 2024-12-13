Bakan Tunç: Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Önemli Başarılar

Madde Bağımlılığına Yenilikçi Yaklaşımlar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bahçelievler'deki Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Ceza İnfaz Sisteminde Madde Bağımlılığına Yenilikçi Yaklaşımlar Paneli"'nde kapsamlı açıklamalarda bulundu.

2024 İlk Yarısı İçin Olumlu Gelişmeler

Tunç, burada yaptığı konuşmada, madde bağımlılığıyla etkin mücadele sayesinde 2024 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen 24 bin 90 ara kontrol sevk işleminde 21 bin 120 yükümlünün tekrar uyuşturucu madde kullanmadığının ve bağımlılıktan kurtulduğunun görüldüğünü vurguladı.

Bağımlılıkla Mücadelenin Önemi

Bakan Tunç, bağımlılığın günümüzde insan aklını ve ruhunu esir alan bir hastalık hâline geldiğine dikkat çekerek, madde bağımlılığının aile bağları, sosyal ilişkiler ve ekonomik yapılar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu dile getirdi. Uyuşturucuyla mücadelesinin sıradan bir görev değil, insanlığın onurunu koruma çabası olduğunu belirtti.

Ceza İnfaz Sisteminde Reformlar

Tunç, Adalet Bakanlığı'nın uyuşturucuyla mücadelesine yönelik çeşitli önlemler aldığını ifade ederek, cezaevlerinde bağımlılıkla mücadele için mevcut hükümlülerin tedavi ve rehabilitasyonunun desteklenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Ayrıca, 4 yıl içinde 6 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Yeni Uygulamalar ve Hedefler

Adalet Bakanı, Türk Ceza Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle uyuşturucu suçlarından hapis yatan mahkûmların tedavi süreçlerinin desteklenmesi gerekliliğine de dikkat çekti. Ceza infaz kurumlarında zorunlu tedavi merkezi işlevinin desteklenmesi ve bağımlılıkla mücadele süreçlerinin hükümlü aileleriyle birlikte yürütülmesi hedeflenmektedir.

Bakan Tunç’tan İyi Haberlere Dikkat

Son olarak Tunç, eylem planlarında yer alan uyuşturucu kullanımına bağlı olarak ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülere yönelik uyum programlarının oluşturulması hedefinin de altını çizdi. Madde bağımlılığıyla etkin mücadele, toplumu zehirleyen bağımlılıkla ilgili önemli gelişmelere katkı sunmaya devam edecektir.