Bakan Tunç: Narin Güran Cinayetinde Soruşturma Gizliliği Vurgusu

Bakan Tunç'tan Soruşturma Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamada, soruşturmanın gizliliğine dikkat çekerek, "Soruşturmanın selameti için CMK'nin 157. maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğu unutulmamalıdır." dedi.

Soruşturma Süreci Devam Ediyor

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Narin Güran'ın cinayetinin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Soruşturma kapsamında gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alındığını hatırlattı.

Dezenformasyona Dikkat!

Bakan, kamuoyunun haber alma hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında soruşturmanın gizliliğine zarar verecek dezenformasyon içeren ifadelere yer verilmektedir. Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi için herkesin dikkatli olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Adalet Mesajı

Yılmaz Tunç, Narin Güran'a yönelik canice bir saldırıda bulunanların adalet önüne çıkarılacağını vurgulayarak, "Kimsenin şüphesi olmasın, Narin evladımızı canice katledenler, adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır." ifadelerine yer verdi.