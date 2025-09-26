Bakan Tunç'tan Adana'daki trafik kazasında ölen infaz koruma memurlarına taziye

Bakan Tunç'tan Adana'daki kazada hayatını kaybeden personele taziye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, üzüntüsünü dile getirdi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden infaz koruma memurları için taziye mesajı yayımladı.
Tunç, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli personelin mesai çıkışı trafik kazası geçirdiği haberini üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Mesajında Tunç, "Hepimizi derinden üzen kazada hayatını kaybeden personellerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, yakınlarına ve adalet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Tunç ayrıca, "Kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan personelimizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." diyerek yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.