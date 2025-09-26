Bakan Tunç'tan Adana'daki trafik kazasında ölen infaz koruma memurlarına taziye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'daki trafik kazasında yaşamını yitiren 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 22:17
Bakan Tunç'tan Adana'daki trafik kazasında ölen infaz koruma memurlarına taziye

Bakan Tunç'tan Adana'daki kazada hayatını kaybeden personele taziye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, üzüntüsünü dile getirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden infaz koruma memurları için taziye mesajı yayımladı.

Tunç, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli personelin mesai çıkışı trafik kazası geçirdiği haberini üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Mesajında Tunç, "Hepimizi derinden üzen kazada hayatını kaybeden personellerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, yakınlarına ve adalet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Tunç ayrıca, "Kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan personelimizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." diyerek yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Kanser Farkındalığı Yürüyüşü — 12. Uluslararası Onkoloji Günleri
2
Polonya, Belarus sınırını 25 Eylül'de yeniden açıyor | Zapad 2025
3
Trabzon Arsin'de Sağanak Heyelana Yol Açtı: 5 Mahalle ve Atayurt-Santa Yolu Etkilendi
4
Lapid'ten Netanyahu'ya Sert Eleştiri: BM Genel Kurulu'nda 'Eskimiş Numara' Konuşması
5
Fatih'te Eğlence Mekanında 'Müstehcenlik' Gözaltısı
6
22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Yasawi Group konseriyle sürdü
7
Paris'te Küresel Sumud Filosu'na Destek Eylemi: Gazze Ablukasına Tepki

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı