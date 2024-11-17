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Bakan Tunç'tan AK Parti Beylikdüzü Saldırısına Cevap: 'Şiddeti Kınıyoruz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da yaptığı açıklamalarda Beylikdüzü saldırısını kınadı ve çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 18:10
Bakan Tunç'tan AK Parti Beylikdüzü Saldırısına Cevap: 'Şiddeti Kınıyoruz'

Adalet Bakanı Tunç'tan Bartın Açıklamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da düzenlenen kongrede gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Tunç, AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na yapılan taşlı saldırıya tepki göstererek, "Öncelikle saldırıyı kınıyoruz, lanetliyoruz. Şiddeti önlemek ve teröristleri bu ülkeden temizlemek için üstün gayret gösteriyoruz" dedi.

Saldırganın Yakalanması İçin Çalışmalar Sürüyor

Güvenlik güçlerinin saldırganı yakalamak amacıyla çalışmalar yaptığını belirten Tunç, "Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımız hızlı bir şekilde soruşturma başlatmış durumda. Saldırganların yakalanması için gereken bütün adımlar atılmakta ve kısa sürede yakalanacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na Eleştiriler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "hakkındaki davanın hakiminin başka bir ile gönderildiği" açıklamasına yanıt veren Tunç, "Bu meseleyi saptırmak tamamen mantık dışı. Yargı makamlarına kimse talimat veremez; yargı bağımsızdır" dedi.

Hukuk Endeksleri Üzerine Değerlendirmeler

Bakan Tunç, kimlerin oluşturduğunu bildikleri hukuk endekslerinin objektif olmadığını belirterek, "Bu endeksler parayla sıralama belirleyen bir yapıdan oluşmakta ve İstanbul'da basın özgürlüğü ile ilgili yapılan değerlendirmeler oldukça abestir" diye konuştu.

İsrail'in Basın Özgürlüğü İddiaları

Basın özgürlüğü konusunda yaptığı değerlendirmelerde, İsrail'in 170 gazeteciyi öldürmesini hatırlatarak, "Böyle bir ülkeden söz ediliyor ama Türkiye’nin önünde olduğu söyleniyor. Bu saçmalık kabul edilemez" dedi.

Yenidoğan Çetesi Soruşturması

Tunç, Yenidoğan Çetesi'yle ilgili soruşturmanın davaya dönüştüğünü ve ilk duruşmanın bu hafta gerçekleşeceğini duyurarak, "Hep beraber yargılama sürecini takip edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bartın'da AK Parti'nin merkez ilçe ve Amasra 8'inci olağan kongrelerine katılan Adalet Bakanı...

Bartın'da AK Parti'nin merkez ilçe ve Amasra 8'inci olağan kongrelerine katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasra ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongrenin çıkışında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

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