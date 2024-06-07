Bakan Tunç’tan AYM kararı değerlendirmesi: “Bu hakkı Cumhurbaşkanı'na Anayasa veriyor"”

Adalet Bakanı Tunç, AYM tarafından alınmış olan yeni kararları değerlendirdi. Bakan Tunç, bazı iptal hükümleri ile ilgili olarak, kamuoyunda yanlış anlaşılmaların meydana geldiğini savundu. Bakan Tunç, konuyla ilgili olarak, “Bazı hususların yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi bazı kararlar aldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenemeyecek konuların kanunla düzenlenmesi ile ilgili kararlar bunlar. Ancak durum kamuoyuna yanlış aktarıldı” dedi.

Anayasa’da Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerinin açıkça yer aldığını belirten Tunç, “Cumhurbaşkanı, devletin başıdır. Yürütmenin de başıdır. Yürütme il ilgili kararname çıkarabilir. Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenlenebilecek konular, Anayasa’da yer alıyor” şeklinde konuştu.

Bakan Tunç, “Herhangi bir yetki tartışması söz konusu değil. Cumhurbaşkanımızın zaten üst kademe yöneticilerini atama yetkisi Anayasa’dan kaynaklanmakta olan bir yetkidir ve yürütmeyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı kararnamelerini de çıkarabilir. Tüm bu tartışmaları ve yorum farklarını ancak sivil ve demokratik anayasa ile aşacağız” ifadelerini kullandı.