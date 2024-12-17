Bakan Tunç'tan FETÖ'nün 17-25 Aralık Yargı Darbesi Hakkında Sert Mesajlar

Bakan Tunç'tan FETÖ'nün 17-25 Aralık Girişimine Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı darbesi girişimini ve vesayetçi zihniyetin tehlikelerini gündeme getirdi. Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Vesayetçi zihniyet, kapatma davası, 367 krizi, e-muhtıra, MİT kumpası, Gezi olaylarıyla ulaşamadıkları karanlık emellerine, devletin içine sinsice yuvalanan FETÖ eliyle ulaşmak istemiştir." ifadelerini kullandı.

Tunç, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olmadığını vurgulayarak, "Türkiye tehdit ve kirli oyunlarla hizaya sokulacak, boyun eğdirilecek bir ülke değildir." dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği altında Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini hazmedemeyen vesayet odaklarının, 17-25 Aralık darbe girişiminin de bir parçası olduğunu belirtti.

Vesayetçi Zihniyetle Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Bakan Tunç, "17-25 Aralık'ta sahte delillerle anayasal düzenimizi hedef alan bu hain girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve milletimizin güveniyle boşa çıkardık." dedi. 15 Temmuz'daki darbe girişiminde olduğu gibi, milli irade bayrağını yere düşürmediklerini belirtirken, vesayetçi zihniyetin kalıntılarıyla mücadelelerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Tunç, "Hedefimiz, demokrasimizin standartlarını yükseltmek, temel hak ve özgürlükleri korumak ve hukukun üstünlüğünü sağlamak." diye konuştu. İç cepheyi güçlendirerek, millete daha huzurlu bir gelecek sunma gayesinde olduklarını da sözlerine ekledi.