Bakan Tunç'tan Sert Mesaj: 'Hukukun Üstünde Kimse Yok'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ilkesine olan bağlılığını yineleyerek, "Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye'nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki; hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu vurguladı ve "Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Demokratik sistemin temel taşlarından en önemlilerinin kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığı olduğuna dikkat çeken Tunç, "Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir" dedi.

Bakan Tunç, yargı ve siyaseti yönlendirme çabalarının hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olduğunu belirterek, "Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. Demokrasi sadece belli çevrelerin değil, topyekun milletin ve devletin ortak emanetidir" ifadelerini kullandı.

“Türkiye, eski Türkiye değildir. Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye'nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki; hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.