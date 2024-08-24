Bakan Tunç'tan Şifa Hastanesi Belgeseli Galasında Sert Mesajlar

Yılmaz Tunç'tan Sert Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet" belgeselinin galasında önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, Gazze‘de hayatını kaybeden bebekler ve çocuklar için şu ifadeleri kullandı:

"O bebeklerin, o çocukların ahı o katilleri tutacak. Eninde sonunda tutacak. Hem öbür dünyada. İlahi adaletten hiç kaçış yok. Bu dünyada da..."

Bakan Tunç, bu açıklamalarında, Gazze’de gerçekleştirilen soykırımın faillerinin hem ilahi adalet hem de uluslararası hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı. Tunç, Gazze'deki zulmün faillerinin mutlaka cezalandırılacağına inandığını sözlerine ekledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve Al Jazeera 360 Dijital Platformu tarafından hazırlanan "Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet'' belgeselinin İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen gala gösterimine katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve Al Jazeera 360 Dijital Platformu tarafından hazırlanan "Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet'' belgeselinin İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen gala gösterimine katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve Al Jazeera 360 Dijital Platformu tarafından hazırlanan "Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet'' belgeselinin İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen gala gösterimine katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve Al Jazeera 360 Dijital Platformu tarafından hazırlanan "Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet'' belgeselinin İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen gala gösterimine katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve Al Jazeera 360 Dijital Platformu tarafından hazırlanan "Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet'' belgeselinin İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen gala gösterimine katılarak konuşma yaptı.