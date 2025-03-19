Bakan Tunç'tan Soruşturmalar Hakkında Sert Açıklama

Bakan Tunç, yargının başlattığı süreçleri Cumhurbaşkanı ile ilişkilendirmenin hadsizlik olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 15:19
Bakan Tunç'tan Soruşturmalar Hakkında Sert Açıklama

Bakan Tunç'tan Yargı Soruşturmalarına İlişkin Sert Mesaj

Hukuk ve Adalet Bakanı Tunç, son günlerde yargının başlattığı soruşturmalar ve davalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, bu süreçlerin Cumhurbaşkanı ile ilişkilendirilmesinin son derece yanlış olduğunu ifade etti.

Hadisizliğe Dikkat Çekti

Yaptığı açıklamada, "Yargının başlattığı soruşturma ve davaları Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek, en hafif tabiriyle hadsizliktir, haddini bilmemektir" diyen Tunç, adaletin bağımsız bir şekilde işlemesi gerektiğinin altını çizdi.

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