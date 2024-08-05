Bakan Tunç'tan Ünye Cumhuriyet Savcısına Destek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Sert Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Sosyal Medya Üzerinden Geçmiş Olsun Dilekleri

Bakan Tunç, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Ordu'nun Aybastı ilçesindeki bir restoranda fiziksel saldırıya uğrayan Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullanarak, bu tür olayların tekrarlanmaması gerektiğine dikkat çekti.

Şiddetine Karşı Tek Ses Olalım

Tunç, devamında "Kime olursa olsun ve boyutu ne olursa olsun şiddet asla kabul edilemez. Cumhuriyet Savcımızın uğradığı saldırıyı kınıyor, bir daha böyle üzücü olayların tekrar etmemesini diliyorum." diyerek, toplumun her kesimine çağrıda bulundu.