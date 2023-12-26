Bakan Tunç vekil dokunulmazlığı konusuna açıklık getirdi: Vekiller terörü desteklerse konu yargıya gelir

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu 12 askerimiz şehit oldu, 13 askerimiz yaralandı. Şehitlerimizin cenazeleri memleketlerine uğurlanırken, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri ve kullandıkları silahlar ortaya çıktı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yalananlara dair yaptığı açıklamasında terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.



İki gün önce milleti derinden üzüntüye boğan şehitlerimiz oldu. Hain PKK terör örgütünün saldırılarında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütleriyle mücadelemiz kesintisiz, kararlı bir şekilde devam edecek.

TBMM'de dokunulmazlıkların kaldırılması tartışmaları sürerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörle mücadelede milletvekillerinin tutumunu eleştirdi. Tunç, terör örgütü propagandası yapan vekillerin yargılanacağını söyledi. 800 dokunulmazlık dosyasının çoğunun da terör propagandasıyla ilgili olduğu belirtildi. Tunç açıklamasında,

"Terörün konuşulduğu bir yerde maalesef yaşam hakkından söz etmek mümkün değil. Milletimizden yetki alan vekilin terörle mücadele noktasında devletimizin, milletimizin yanında olması gerekir. Vekiller terörü desteklerse konu yargıya gelir.

800 dokunulmazlık dosyasının büyük bir bölümü de terör propagandasıyla alakalı."

ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da DEM Parti'nin gençlik kolları kongresinde yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar mahkemeye çıkarılabilir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun 'özerklik' çağrısına tepki gösterdi. Tunç, anayasanın değiştirilemez maddelerinin tartışılamayacağını söyledi ve sözlerine,

"DEM Parti'nin Diyarbakır'daki gençlik kollarıyla ilgili soruşturma açıldı. Mahkemeye sevkler söz konusu olabilecektir. Hep beraber oradaki süreci de takip edeceğiz." şeklinde devam etti.

Yargı Reformu toplantısının ardından konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun 'özerklik' çağrısına cevap verdi. Tunç, anayasanın değiştirilemez maddelerine dokunulamayacağını belirtti.

Tunç, "Değiştirilemez maddelerin tartışılması söz konusu olamaz. Böyle bir şey söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.