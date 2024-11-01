Bakan Tunç, Yenidoğan Çetesi Soruşturması Hakkında Açıklama Yaptı

Bakan Tunç, Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Görevde Oluşunu Vurguladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda "yenidoğan çetesi" olarak bilinen soruşturmanın yürütülmesinde yer alan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında çıkan görevden alınma iddialarını yalanladı.

Gözler Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Üzerinde

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hazırlanan fezlekenin, suçun ağır ceza mahkemesinde ele alınması gerektiği nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini belirtti.

Soruşturma Devam Ediyor

Tunç, şu ifadeleri kullandı: "Şüpheliler hakkında Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılmıştır. Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevine devam etmektedir."

Medyanın Rolü Eleştirildi

Ayrıca Bakan, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısının tehdit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmanın titizlikle devam ettiğini de vurguladı. Tunç, yargıyı yıpratmaya yönelik sosyal medya paylaşımlarının da büyük bir sorumsuzluk olduğunu ifade etti. "Doğruluğunu teyit etmeden haberi paylaşmak yargıya zarar vermektedir." dedi.