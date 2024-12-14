Bakan Uraloğlu: 2026'da Kop Tüneli'ni Bitireceğiz

Bakan Uraloğlu, 2026'da Kop Tüneli'ni Bitirme Hedefini Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Bayburt 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, 2026'nın sonunda Kop Tüneli'ni bitireceklerini ifade ederek, "Eğer bundan sonraki süreçte ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmazsak, bu hedefimize ulaşacağız" dedi.

Projelerin Gelişimi ve Başarılar

Uraloğlu, Çoruh Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, Bayburtluların Cumhur İttifakı'nın destekçisi olduğunu belirtti. Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen projeleri sıraladı. Bu projeler arasında toplam 29 bin 70 kilometreye çıkarılan bölünmüş yollar, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi devasa yapılar da yer aldı.

Bölgedeki Ulaşım Projeleri

Uraloğlu, Trabzon-Bayburt arasında yapılan tünellere değinerek, Zigana Tüneli'nin Avrupa'nın en uzun tüneli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Vauk Tünelleri inşasının devam ettiğini ve Bayburt ile Gümüşhane'yi birbirine daha da yakınlaştıracağını belirtti.

Kop Tüneli ve Diğer Havalimanı Projeleri

Kop Tüneli'nin %60'ının tamamlandığını ve zeminle ilgili ufak sorunların olduğunu aktaran Uraloğlu, "Burası tünel, her metresini göremiyorsunuz; bazı zemin zorlukları var," şeklinde konuştu. Bakan ayrıca, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın altyapısının tamamlandığını ve üstyapı çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Kongre ve İnsan Hakları Konuşmaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da kongrede yer alarak, Dünya İnsan Hakları Günü hakkında bilgi verdi. Kaya, Gazze’deki trajedilere dikkat çekerek, AK Parti'nin insan hakları konusundaki katkılarından bahsetti.

Yeni Başkan Turgut Çalışkan

Kongrede, mevcut başkan Turgut Çalışkan yeniden göreve seçilirken, Uraloğlu kongrelerin siyasi süreçlerde yenilik ve hareketlilik getireceğini vurguladı.