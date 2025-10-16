Bakan Uraloğlu: 5G İhalesi Türkiye'ye Yüksek Kalite ve Hız Getirecek

Bakan Uraloğlu, 5G ihalesinin Türkiye'ye yüksek kalite ve hızla ulaşılabilirlik sağlayacağını belirtti; ihale sürecine katkı verenlere teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 16:54
Bakan Uraloğlu: 5G, ülkemizi yüksek kalite ve hızla daha ulaşılabilir kılacak

Canlı bağlantı ve değerlendirme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesi sonrası salona canlı bağlantıyla hitap etti.

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın telefonu üzerinden yapılan bağlantıda, ihalenin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, "5G, ülkemizin daha ulaşılabilir olmasını yüksek kalite ve hızla sağlayacak. Kamuya da ciddi şekilde katkı vermiş olacak." dedi.

İhale sürecine teşekkür

İhale sürecini yöneten ekibe ve katkı verenlere teşekkür eden Uraloğlu, "Gerek ihale dokümanının hazırlanması gerekse de tekliflerin verilmesi noktasında üç operatörümüzü defalarca dinledik, onların görüşlerinden yararlandık, tekliflerini aldık, kendilerine teşekkür ediyorum. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesinin ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın telefonu üzerinden canlı olarak ihale salonuna bağlanarak açıklamalarda bulundu.

