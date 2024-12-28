Bakan Uraloğlu, Adıyaman'daki Kalıcı Konut İnşaatını İnceledi

Adıyaman'da Kalıcı Konut İnşaatı İncelemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman'ın İndere bölgesindeki kalıcı konutların inşaat alanını inceledi. Bakan Uraloğlu, bu ziyareti esnasında, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin yanında olmanın önemine dikkat çekti.

Birinci Gününden İtibaren Destek

Depremin ilk gününde Adıyaman'a geldiğini ve 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem sırasında burada kalma zorunluluğu yaşadığını hatırlatan Uraloğlu, "İndere bölgesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD'ın planlamaları doğrultusunda Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden biri. Toplam 16 binden fazla bağımsız konut inşa ediliyor. Jeolojik olarak Adıyaman'ın en sağlam yeri burada yer alıyor" dedi.

Yüksek Kalite ile Hızlı İnşaat

Bakan, kaliteden de bahsederek, "Bölgede yapılan 3+1 daireler, Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar çerçevesinde 4 kattan fazlasının yapılmamış olması hedeflenmiştir. Buradaki yapıların kalitesi gözle görülür durumda" ifadelerini kullandı. Avrupa'da yaşanan sel felaketlerine atıfta bulunan Uraloğlu, burada birçok evin kısa zamanda anahtar tesliminin yapıldığını belirtti.

Temel Sosyal Donatılar ile Güçlü Bir Yerleşke

Yaz aylarında bölgenin kalabalıklaşacağını ifade eden Uraloğlu, bu süreçteki hızlı ve kaliteli çalışmaları nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile AFAD çalışanlarını tebrik etti. "Bu yerleşke, ailelerin rahat edebileceği ve sosyal donatılarının düşünüldüğü bir yer olacak" dedi.

Kaya Ailesi Ziyareti

Bakan Uraloğlu, incelemelerinin ardından Örenli Bölgesi'nde kalıcı konutlarda yaşayan Kaya ailesini de ziyaret etti. Ziyaret esnasında Uraloğlu'na, Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, milletvekilleri ve çeşitli kurum müdürleri eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Adıyaman ziyaretleri kapsamında İndere Bölgesinde yapımı devam eden kalıcı konutlardaki örnek daireyi gezdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Adıyaman ziyaretleri kapsamında İndere Bölgesinde yapımı devam eden kalıcı konutlardaki örnek daireyi gezdi.