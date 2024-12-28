DOLAR
35,14 0,2%
EURO
36,59 -0,04%
ALTIN
2.956,43 0,02%
BITCOIN
3.324.797,21 -0,22%

Bakan Uraloğlu, Adıyaman'daki Kalıcı Konut İnşaatını İnceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Adıyaman'da kalıcı konut inşaat alanını ziyaret etti ve depremler sonrası yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 17:24
Bakan Uraloğlu, Adıyaman'daki Kalıcı Konut İnşaatını İnceledi

Adıyaman'da Kalıcı Konut İnşaatı İncelemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman'ın İndere bölgesindeki kalıcı konutların inşaat alanını inceledi. Bakan Uraloğlu, bu ziyareti esnasında, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin yanında olmanın önemine dikkat çekti.

Birinci Gününden İtibaren Destek

Depremin ilk gününde Adıyaman'a geldiğini ve 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem sırasında burada kalma zorunluluğu yaşadığını hatırlatan Uraloğlu, "İndere bölgesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD'ın planlamaları doğrultusunda Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden biri. Toplam 16 binden fazla bağımsız konut inşa ediliyor. Jeolojik olarak Adıyaman'ın en sağlam yeri burada yer alıyor" dedi.

Yüksek Kalite ile Hızlı İnşaat

Bakan, kaliteden de bahsederek, "Bölgede yapılan 3+1 daireler, Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar çerçevesinde 4 kattan fazlasının yapılmamış olması hedeflenmiştir. Buradaki yapıların kalitesi gözle görülür durumda" ifadelerini kullandı. Avrupa'da yaşanan sel felaketlerine atıfta bulunan Uraloğlu, burada birçok evin kısa zamanda anahtar tesliminin yapıldığını belirtti.

Temel Sosyal Donatılar ile Güçlü Bir Yerleşke

Yaz aylarında bölgenin kalabalıklaşacağını ifade eden Uraloğlu, bu süreçteki hızlı ve kaliteli çalışmaları nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile AFAD çalışanlarını tebrik etti. "Bu yerleşke, ailelerin rahat edebileceği ve sosyal donatılarının düşünüldüğü bir yer olacak" dedi.

Kaya Ailesi Ziyareti

Bakan Uraloğlu, incelemelerinin ardından Örenli Bölgesi'nde kalıcı konutlarda yaşayan Kaya ailesini de ziyaret etti. Ziyaret esnasında Uraloğlu'na, Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, milletvekilleri ve çeşitli kurum müdürleri eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Adıyaman ziyaretleri kapsamında İndere...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Adıyaman ziyaretleri kapsamında İndere Bölgesinde yapımı devam eden kalıcı konutlardaki örnek daireyi gezdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Adıyaman ziyaretleri kapsamında İndere...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Adıyaman ziyaretleri kapsamında İndere Bölgesinde yapımı devam eden kalıcı konutlardaki örnek daireyi gezdi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'daki Başkanlık Seçimleri ve Türkiye Üzerindeki Etkiler
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KOBİ'lere İstihdam Desteği Müjdesi
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 Vizyonu: Uluslararası Sermaye Girişi Artıyor
4
Ardahan-Kars Kara Yolunda Ulaşım Normale Döndü
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Jeopolitik Gücü Küresel Dikkat Çekiyor
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 Yılı Bütçesini Açıkladı: 1 Trilyon 569 Milyar Lira Yatırım Ayırdık
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Kredi Derecelendirmede Fark Yarattı

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak