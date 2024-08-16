Bakan Uraloğlu, Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'nda Gençliğe Vurguda Bulundu

Bakan Uraloğlu, Gençliğin Önemi Üzerine Vurgu Yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilen Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı basın toplantısında konuştu. Uraloğlu, bütün yatırımların bir genç yetiştirmekle kıyaslandığında daha az kıymetli olduğunu dile getirdi.

Mazgirt 1071 Anma Programı'na Hazırlık

23-26 Ağustos tarihleri arasında Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde düzenlenecek etkinlik öncesinde Bakan Uraloğlu'na, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşlik etti. Uraloğlu, etkinlik için Okçular Vakfı'na teşekkür ederek, 1071 Malazgirt Zaferi'nin tarihsel önemine dikkat çekti.

Uraloğlu, "Anadolu'ya açılan kapı olan bu zafer, Sultan Alparslan liderliğindeki Türk ordusunun Bizans ordusunu yenmesiyle elde edilmiştir" dedi.

Vakıfların Önemi ve Gençler

Bakan, vakıfların topluma katkısının vazgeçilmez olduğuna vurgu yaparak, "Bir yerde bir canlı varsa, onun bir ihtiyacı vardır" anlayışıyla bu kuruluşların insanlara yardımcı olduğunu belirtti. Okçular Vakfı'nın, özellikle gençlerin spor alanında yetiştirilmesinde büyük rol oynadığını kaydetti.

Uraloğlu, gençlerimize sahip çıkmanın önemini vurgulayarak, "Eğer biz sahip çıkmazsak, başkaları sahip çıkıyor. Milli ve manevi değerlere sahip çıkacak, ahlaklı ve erdemli gençler yetiştirmek adına bu tür vakıflar önemlidir. Bu bağlamda Ata sporlarımızı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Ulaşım ve Altyapı Yatırımları

Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin batısında ne varsa doğusuna da onu getirdik" diyerek, ulaşım ve altyapı yatırımlarının devam edeceğini belirtti. Bu çalışmaların gencin yetiştirilmesi kadar önemli olduğunu savundu.

Son olarak, Anadolu’nun Fethi 1071 Anma Programı'nın bu yıl da coşkuyla beklenildiğini ifade etti.