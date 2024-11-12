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Bakan Uraloğlu Antalya'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'daki çeşitli ziyaretlerde bulundu ve önemli toplantılara katıldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 14:56
Bakan Uraloğlu Antalya'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Antalya'da Ziyaretlerde Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'daki programı çerçevesinde bir dizi önemli ziyaretlerde bulundu. Bakan Uraloğlu, etkinlikleri arasında AI In The Sky etkinliğine katıldıktan sonra Vali Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Uraloğlu, basına kapalı gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Bu toplantıda, bölgedeki güncel taahhütler ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Antalya İl Başkanlığına Ziyaret

Bakan Uraloğlu, ziyaretlerinin ardından AK Parti Antalya İl Başkanlığına geçerek burada İl Başkanı Ali Çetin ve partililerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Ethem Taş da Bakan Uraloğlu'na eşlik etti.

Bu ziyaretler, bakanlığın Antalya'daki projelerine dair bilgi almak ve yerel halkla iletişimi güçlendirmek amacı taşımaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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