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Bakan Uraloğlu, BM'de Ulaştırma Panelinde Sınır Geçişlerini Hedefledi

Bakan Uraloğlu, BM'de Türkiye'nin ulaştırma projelerini tanıttı ve sınır geçişlerini kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:54
Bakan Uraloğlu, BM'de Ulaştırma Panelinde Sınır Geçişlerini Hedefledi

Bakan Uraloğlu, BM'de Ulaştırma Panelinde Sınır Geçişlerini Hedefledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) 87. Oturumu'nda, komşu ülkelerle yapılan ulaştırma ve ticaret kolaylaştırma anlaşmalarını artırarak, sınır geçişlerinde harmonizasyon sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

BM Cenevre Ofisi'nde devam eden oturumda, Türkiye ve Hollanda ev sahipliğinde düzenlenen "2030'a Giden Yolda İç Taşımacılığın Başarıları ve Zorlukları" başlıklı üst düzey katılımlı oturumda, Bakan Uraloğlu, "Bölgesel Ulaşım Bağlantısallığı" konulu panelde konuştu.

Bölgesel Bağlantısallığın Önündeki Engeller

Bakan Uraloğlu, bölgesel bağlantısallığın önündeki engelleri aşmak ve entegrasyonu güçlendirmek için yürütülen tartışmaların önemini vurguladı. Türkiye’nin, farklı düzenleyici çerçevelere sahip Avrupa, Asya ve Orta Doğu ülkeleriyle doğrudan temas halinde olduğunu belirtti. Uraloğlu, bu durumun, sınır ötesi taşımacılıkta yaşanan sorunları artırdığına dikkat çekti.

Özellikle gümrük işlemlerinin uzaması, altyapı farklılıkları ve taşımacılıktaki dijitalleşmenin ülkeden ülkeye değişiklik göstermesi gibi unsurların kesintisiz taşımacılığı zorlaştıran başlıca etkenler olduğunu söyledi.

Stratejik Ulaşım Projeleri

Uraloğlu, kesintisiz taşımacılığı sağlamak amacıyla karayolu ve demiryolu bağlantılarını güçlendireceklerini belirterek, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı, İstanbul'dan Bulgaristan sınırına çift hat hızlı demir yolu Projesi gibi stratejik yatırımların önemine değindi.

Uluslararası İş Birlikleri

Altyapının uluslararası lojistik zincirlerine entegre edilmesinin kritik olduğunu ifade eden Bakan, gümrük prosedürlerinin kolaylaştırılmasının ve bürokrasinin azaltılmasının önemi üzerinde durdu. Uraloğlu, ikili ve çok taraflı iş birliklerinin etkinliğinin büyük olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Bölgedeki Rolü

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin ulaşım mekanizmalarını güçlendirmek amacıyla komşu ülkelerle yakın iş birliği içinde olmaya devam edeceğini belirtti. Ulaşım bağlantılarının sadece ticaret değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma için de önemli olduğunu ifade etti.

Uraloğlu ayrıca, ulaştırma projelerinin, sadece ekonomik merkezlere hizmet eden bir araç olmanın ötesine geçerek, kalkınmayı dengeleyen unsurlar hâline gelmesi gerektiğine inandıklarını kaydetti.

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