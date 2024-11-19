Bakan Uraloğlu, COP29'da Türkiye'nin Ulaşım Stratejilerini Tanıtacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı alanındaki dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hedeflerini Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) sergileyeceklerini duyurdu. Uraloğlu, "Bu alandaki deneyimlerimizi paylaşacak ve uluslararası işbirliklerini değerlendireceğiz." diye belirtti.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Uraloğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek COP29'a katılacak. Konferans kapsamında yarın düzenlenecek "Sürdürülebilir ve Dijital Orta Koridor ve Ötesi" başlıklı Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı ile "Şehirlerde Ulaşım ve Altyapı" konulu Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak edecek.

Toplantılara BM Avrupa Ekonomik Komisyonu, Asya-Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu ve Uluslararası Ulaştırma Forumu gibi uluslararası kuruluşlar da katılacak. Ayrıca, Asya Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'nın da toplantılara katılım göstermesi bekleniyor.

Bakan Uraloğlu, "Şehirlerde Ulaşım ve Altyapı" konulu toplantıda, şehir içi ulaşımda çevre dostu altyapı projelerini değerlendireceklerini aktararak, elektrikli araç altyapısı, doğa temelli çözümler ve akıllı ulaşım sistemleri gibi konuların ele alınacağını ifade etti.

Uraloğlu, daha yeşil bir dünya hedefiyle şehir içi ulaşımda dönüşümün kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, COP29'un bu konuda yeni işbirlikleri için bir dönüm noktası olacağını söyledi. "Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı alanındaki dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hedeflerini COP29'da dünya sahnesine taşıyacağız, bu alandaki deneyimlerimizi paylaşacak ve uluslararası işbirliklerini değerlendireceğiz" dedi.

Sürdürülebilir ve Dijital Orta Koridor ve Ötesi toplantısıyla ilgili bilgi veren Uraloğlu, "Ulaşım koridorlarının dijitalleşmesi, küresel transit ağlarını güçlendirmek ve karbon emisyonlarını azaltarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ilerletmek açısından büyük önem taşıyor. Sürdürülebilir, dirençli ve dijitalize edilmiş koridorların başarılı bir şekilde geliştirilmesi için ülkeler arasında yakın işbirliği şarttır. Bu toplantıda, sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeyi ilerletmek için yapılan çalışmaları ve gelecekteki girişimleri tartışacağız" şeklinde konuştu.

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