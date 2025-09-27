Bakan Uraloğlu Çorum-Mecitözü-Amasya Kara Yolu Şantiyesini İnceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum-Mecitözü-Amasya kara yolu şantiyesinde incelemede bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Proje kapsamı

Amasya'nın Ankara'ya ve İç Anadolu'ya bağlantısını sağlayan Amasya-Mecitözü-Çorum kara yolu projesi toplam 61 kilometre olarak planlandı. Bakan Uraloğlu, yolun 30 kilometrelik kısmının tamamlandığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, bu sene sonu itibarıyla 5 kilometre daha bölünmüş yolu bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak bitirerek hizmete açacaklarını dile getirdi.

Çalışma takvimi ve hedef

Geriye 25-26 kilometre kaldığını belirten Uraloğlu, "Bu sene ne kadar müsaade ederse mevsim şartları, sene sonuna kadar ilgili şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki sene en az 15 kilometre, belki birazcık daha üzerinde ama 2027 yılında yaz sezonunda, sonbahara kalmadan buraya bitirerek hem Amasya'mızın hem Tokat'ımızın hem Sivas'ımızın, bu güzergahı kullanan tüm illerimizin inşallah kullanımına vermiş olacağız." dedi.

Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla bölgeye güvenli, konforlu ulaşım imkânı sağlanacağını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Çorum-Mecitözü-Amasya kara yolu şantiyesinde inceleme yaparak açıklamalarda bulundu.