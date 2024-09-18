Bakan Uraloğlu'dan Kişisel Veriler Açıklaması

Bakan Uraloğlu'ndan Kişisel Verilerle İlgili Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki kişisel verilerin güvenliği hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bakan Uraloğlu, kişisel verilerin sızdırılması veya bunlarla ilgili herhangi bir riskin bulunmadığını net bir şekilde ifade etti.

Gündem Üzerine Açıklamalar

Bakan Uraloğlu, düzenlediği basın toplantısında, "Tamamen suni bir şekilde bu gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Biz de gerekli açıklamaları yaptık. Yani bütün vatandaşlarımız net olarak güvende..." dedi.

Bu açıklamalarla birlikte, vatandaşların kişisel verilerinin korunması için alınan önlemler ve güvenlik uygulamaları hakkında da bilgiler verildi.