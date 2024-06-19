Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul Avrasya Tüneli'nde günlük geçiş rekoru kırıldı

AVRASYA TÜNELİ'NDE YENİ GEÇİŞ REKORU



İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, geçtiğimiz Perşembe günü önemli bir başarıya imza attı. Tünelden bir günde 94 bin 454 araç geçiş yaptı. Bu rakam, tünelin açıldığı günden bu yana günlük araç geçiş rekoru olarak kayda geçti.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI'NDAN DUYURU

Yeni rekor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu. Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin sağladığı önemli katkıları vurgulayarak, bu başarının ülke ekonomisine olan olumlu etkilerine dikkat çekti.

Avrasya Tüneli, 2016 yılında hizmete açıldığından bu yana İstanbul trafiğine büyük bir rahatlama sağlamaktadır. Tünel, Avrupa ve Asya yakaları arasındaki mesafeyi kısaltarak hem yakıt tasarrufu hem de zaman kazancı sağlıyor. Bu durum da ülke ekonomisine yıllık ortalama 200 milyon dolarlık katkıda bulunuyor.



İstanbul'da trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yapılan yatırımlar arasında öne çıkan Avrasya Tüneli, sürekli olarak kullanıcı sayısını artırmakta ve gelişen teknoloji ile birlikte hizmet kalitesini daha da yükseltmektedir.

