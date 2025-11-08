Bakan Uraloğlu: Gazipaşa Yat Limanı Açıldı — Antalya‑Mersin Yolunda 400 km Tamamlandı

Bakan Uraloğlu Gazipaşa Yat Limanı Açılışında Konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya’da düzenlenen Gazipaşa Yat Limanı açılış töreninde projenin bölgeye sağlayacağı katkıları anlattı.

Gazipaşa Yat Limanı: 208 yatlık kapasiteyle yeni bir merkez

Bakan Uraloğlu, Gazipaşa Yat Limanı için, 208 yat bağlama kapasitesiyle marinanın sadece bir iskele değil, aynı zamanda turizm, ticaret ve sosyal yaşamın merkezi olacak bir yaşam alanı olduğunu söyledi. Projenin ekonomik kalkınma, istihdam ve küresel rekabet gücüne kalıcı katkı sağlayacağını vurguladı.

Proje kapsamında inşa edilenler arasında 600 metre ana mendirek, 193 metre tali mendirek, 676 metre rıhtım, 320 metre yüzer iskele, 3 bin 863 metrekare üstyapı, mekanik‑elektrik altyapılar, drenaj, arıtma, peyzaj ve yangın hatları bulunuyor. Bakan, limanın yat turizmini 12 aya yayarak bölgeye kış aylarında da canlılık getireceğini, bakım, konaklama ve kışlama hizmetleriyle yat sahiplerine kapsamlı hizmet sunacağını belirtti.

Türkiye'nin denizcilikteki yükselişi

Uraloğlu, bu yıl denizcilik sektöründe elde edilen iki önemli başarıya dikkat çekti: Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin limanlarının yanında bu yıl ilk kez listeye giren Aliağa Limanının 91. sıradan dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasına girmesi. Böylece Türkiye, aynı listede 5 limanla temsil ediliyor.

Bakan, Türk filosunun büyümesine ilişkin olarak da şunları kaydetti: 2002’de 8,9 milyon dedveyt ton ile 17. sırada bulunan filomuz, 2025 yılının ilk yarısında 2 bin 203 gemiyle 53,1 milyon dedveyt ton kapasiteye ulaşarak dünya deniz ticaretinde ilk 10’a yerleşti. Bu durumun 2002’ye göre yaklaşık 6 kat büyüme anlamına geldiğini söyledi.

Gemi inşa sanayisine dair rakamları paylaşan Uraloğlu, 94 binden fazla kişiye istihdam sağlayan sektörün, 85 faal tersaneyle gemi siparişinde dünyada 9’uncu, tonajda 11’inci sırada olduğunu ve 2024’te 1,91 milyar dolarlık gemi ve yat ihracatı gerçekleştirildiğini aktardı. Ayrıca 23 gemi geri dönüşüm tesisiyle dünyada 4’üncü, Avrupa’da lider konumda olunduğunu ifade etti.

Yat ve kruvaziyer turizminde yeni hedefler

Bakan Uraloğlu, son 23 yılda yapılan yatırımlarla yat limanı sayısının 41’den 65’e yükseldiğini, bağlama kapasitesinin ise 8 bin 500’den yaklaşık 26 bine çıktığını belirtti. Haliç, Kuşadası, Bodrum gibi kruvaziyer limanlarının dünya markası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, 2025’in ilk 10 ayında kruvaziyer gemi uğrak sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %14,9 artışla 1.278 olduğunu ve kruvaziyer yolcu sayısının 2 milyon 21 bini aştığını aktardı.

Bu verilerin, limanlara geleneksel turizmin ötesinde ciddi bir ekonomik hareketlilik getirdiğini ve Gazipaşa Yat Limanı’nın da bu dinamiği güçlendireceğini söyledi.

Altyapı projeleri ve Antalya‑Mersin yolu

Bakan Uraloğlu, Bakanlık tarafından sürdürülen diğer çalışmalara da değinerek Antalya’ya hızlı tren hattı getirme hedefini ve Alanya otoyolu bağlantı planlarını anlattı. Özellikle Antalya‑Mersin Bölünmüş Yol Projesi’ne ilişkin olarak, 440 kilometrenin 400 kilometresini bitirdiklerini bildirdi ve geriye kalan bölümün tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ayrıca, bu yıl içinde Alanya Çevre Yolu’nun büyük bir kısmının hizmete açılacağını duyurdu.

Kapanış ve teşekkür

Uraloğlu, Gazipaşa Yat Limanı’nın projelendirilmesinden yapımına kadar emeği geçenlere teşekkür ederek, eserin Gazipaşa, Antalya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Limanın bölgeye doğrudan döviz girdisi sağlayacağı, istihdama katkıda bulunacağı ve deniz turizmini canlandıracağı vurgulandı.

