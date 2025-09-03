DOLAR
41,16 -0,04%
EURO
48,05 -0,16%
ALTIN
4.721,65 -0,99%
BITCOIN
4.605.804,05 -0,45%

Bakan Uraloğlu Gümüşhane'de: Kop Tüneli ve 9 Milyar TL'lik Havalimanı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gümüşhane'de Kop Tüneli, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı ve bölge yol projeleri hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 21:16
Bakan Uraloğlu Gümüşhane'de: Kop Tüneli ve 9 Milyar TL'lik Havalimanı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Gümüşhane Ziyaretlerinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gümüşhane'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. İlk durağı AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı oldu; burada vatandaşlara hizmet için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kop Tüneli'nde son durum

Uraloğlu, Kop Tüneli inşaatının sürdüğünü ve kazı destekleme işlerinin gelecek sene tamamlanacağını aktardı.

Uraloğlu, tünel inşaatı sırasında emniyet nedeniyle mecburen yavaş ilerlediklerini vurgulayarak, “Günde 6-7 metre gidecekken, 75 santimetre ilerliyoruz. Toplamda da 4 metre farklı çalışma alanlarında. Önümüzdeki sene kazı desteğini bitireceğiz. Tünelin bir tarafından girip Erzurum tarafından çıkabileceğiz. Bir sonraki sene de inşallah orayı hizmete açacağız, hedefimiz budur.” dedi.

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı ve yatırım miktarı

Gümüşhane'deki yol ve tünel çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaşan Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı inşaatının sürdüğünü kaydetti. Havalimanı için yaklaşık 9 milyar lira yatırım yapıldığını vurgulayarak, “Dile kolay, az paralar değil. Bunlar artık bize küçük paralar gelmeye başladı. Niye? Çünkü çok iş yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, havalimanındaki teknik çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hızlandırıldığını belirtti.

Bölge projeleri: Çakırgöl yolu ve önceliklendirme

Bölgede yapılması planlanan ve gündeme gelen diğer projelerle ilgili istişarelerde bulunduklarını dile getiren Uraloğlu, talepleri belli bir öncelik sıralamasına göre değerlendirdiklerini ifade etti.

Uraloğlu, turizm potansiyeli anlamında ciddi katkı sağlayacak Çakırgöl yolu konusundaki taleplere değinerek, yolun Gümüşhane tarafında kalan yaklaşık 60 kilometrelik bölümüyle ilgili daha önce saha çalışması yapıldığını kaydetti. Özellikle yapılması gereken 13 kilometrelik bölümün destekleneceğini vurguladı.

Resmi temaslar

Bakan Uraloğlu, kentteki temasları kapsamında Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve MHP İl Başkanı Mete Kaya'yı da ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), Gümüşhane'de, Vali Aydın Baruş'u (sağda)...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), Gümüşhane'de, Vali Aydın Baruş'u (sağda) ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), Gümüşhane'de, Vali Aydın Baruş'u (sağda)...

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Uzunköprü'de biçerdöver kazası: 64 yaşındaki Ahmet Arıcan hayatını kaybetti
2
Bakan Uraloğlu Gümüşhane'de: Kop Tüneli ve 9 Milyar TL'lik Havalimanı
3
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
4
Erdoğan'dan Mevlid-i Nebi Haftası'nda 'Aile Yılı' vurgusu
5
Anusic: 6 Bayraktar TB2 Hırvat Ordusuna Yeni Yetenekler Kazandırıyor
6
Guterres: İsrail'in UNIFIL'e El Bombası Saldırısı Ciddi Endişe Yarattı
7
Macron: Barış Anlaşması İmzalandığında Avrupa Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Verecek

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor