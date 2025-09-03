Bakan Uraloğlu Gümüşhane'de: Kop Tüneli ve 9 Milyar TL'lik Havalimanı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Gümüşhane Ziyaretlerinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gümüşhane'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. İlk durağı AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı oldu; burada vatandaşlara hizmet için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kop Tüneli'nde son durum

Uraloğlu, Kop Tüneli inşaatının sürdüğünü ve kazı destekleme işlerinin gelecek sene tamamlanacağını aktardı.

Uraloğlu, tünel inşaatı sırasında emniyet nedeniyle mecburen yavaş ilerlediklerini vurgulayarak, “Günde 6-7 metre gidecekken, 75 santimetre ilerliyoruz. Toplamda da 4 metre farklı çalışma alanlarında. Önümüzdeki sene kazı desteğini bitireceğiz. Tünelin bir tarafından girip Erzurum tarafından çıkabileceğiz. Bir sonraki sene de inşallah orayı hizmete açacağız, hedefimiz budur.” dedi.

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı ve yatırım miktarı

Gümüşhane'deki yol ve tünel çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaşan Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı inşaatının sürdüğünü kaydetti. Havalimanı için yaklaşık 9 milyar lira yatırım yapıldığını vurgulayarak, “Dile kolay, az paralar değil. Bunlar artık bize küçük paralar gelmeye başladı. Niye? Çünkü çok iş yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, havalimanındaki teknik çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hızlandırıldığını belirtti.

Bölge projeleri: Çakırgöl yolu ve önceliklendirme

Bölgede yapılması planlanan ve gündeme gelen diğer projelerle ilgili istişarelerde bulunduklarını dile getiren Uraloğlu, talepleri belli bir öncelik sıralamasına göre değerlendirdiklerini ifade etti.

Uraloğlu, turizm potansiyeli anlamında ciddi katkı sağlayacak Çakırgöl yolu konusundaki taleplere değinerek, yolun Gümüşhane tarafında kalan yaklaşık 60 kilometrelik bölümüyle ilgili daha önce saha çalışması yapıldığını kaydetti. Özellikle yapılması gereken 13 kilometrelik bölümün destekleneceğini vurguladı.

Resmi temaslar

Bakan Uraloğlu, kentteki temasları kapsamında Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve MHP İl Başkanı Mete Kaya'yı da ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), Gümüşhane'de, Vali Aydın Baruş'u (sağda) ziyaret etti.