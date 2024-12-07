Bakan Uraloğlu, Hakkari'deki AK Parti Kongresi'nde Güçlü Destek Vurgusu Yaptı

Bakan Uraloğlu, Hakkari 8. Olağan İl Kongresi'nde Mesajlarını Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Hakkari 8. Olağan İl Kongresi'nde yapmış olduğu konuşmasında, "Kongrelerimiz, birlikteliğimizin pekiştiği, kardeşliğimizin arttığı yerlerdir. Buradan alacağımız enerjiyle önümüzdeki ilk seçimde AK Parti'mize daha güçlü bir destek vereceğiz." dedi.

Bazi programlara katılmak üzere Hakkari'de bulunan Uraloğlu, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile birlikte spor salonunda düzenlenen 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar verdi.

Yatırımlar ve Projeler

Bakan Uraloğlu, Hakkari'ye gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgi vererek, "Hakkari'ye 46 milyar liralık yatırım yaptık. Önceden burada sadece bir kilometre bölünmüş yol vardı; bunu 100 kilometrenin üzerine çıkardık. Sıcak asfalt hiç yoktu, bugün bunu 170 kilometreye ulaştırdık." dedi.

Uraloğlu, özellikle Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde yaptıkları tünelin trafiği nasıl kolaylaştırdığını anlattı. "Bu tünelin bir tüpünü bitirdik ve gidiş-geliş olarak hizmete açtık. Kış şartlarında 1 saat süren yolu sadece 5 dakikaya indirdik." diye ekledi.

Mahalli Seçim Hedefleri

Bakan, yerel seçimlerdeki başarılarından da bahsederek, "Hakkari'mizi AK belediyecilikle buluşturacağız. Gençlik kollarımız, piyasadaki gücümüzdür. Kongrelerimiz, birlikteliğimizin pekiştiği yerlerdir. Buradan aldığımız enerjiyle, gelecekte daha güçlü bir destek vereceğimize canıgönülden inanıyorum." dedi.

Kongreye AK Parti Doğu Anadolu Bölgesi Muş ve Hakkari İl Koordinatörü Haşim Taşkıran, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve partililer katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol6), Hakkari'de partisinin 8. Olağan Kongresine katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol6), Hakkari'de partisinin 8. Olağan Kongresine katıldı.