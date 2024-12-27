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Bakan Uraloğlu: Havalimanı Yolcu Sayısı 231 Milyona Ulaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Balıkesir kongresinde havalimanlarından yolcu sayısının 231 milyona ulaşacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 17:14
Bakan Uraloğlu: Havalimanı Yolcu Sayısı 231 Milyona Ulaşacak

Bakan Uraloğlu, AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde Açıklamalarda Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Türkiye'deki havalimanı sayısını 26'dan 58'e çıkardıklarını duyurarak, "Sadece 34 milyon yolcu seyahat ediyordu. Geçen seneyi 213 milyonla tamamladık. Bu sene inşallah 231 milyonla kapatacağız" ifadelerini kullandı.

Kongrede Yaşanan Üzücü Olaylar

Bakan Uraloğlu, Kurtdereli Spor Salonu'nda gerçekleşen kongre öncesinde, 24 Aralık'ta merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Uraloğlu, bu olayın kongredeki ruhu etkilediğini, ancak toplantının daha güçlü bir kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Çalışmaları

Uraloğlu, Türkiye’nin ulaşım altyapısına yönelik yaptıkları yatırımlara vurgu yaparak, "2002 yılında sadece 6 bin 101 kilometre bölünmüş yolumuz vardı. Şimdi bunu 29 bin 700 kilometreye çıkardık ve 77 ilimize bölünmüş yollarla ulaşıyoruz" dedi. Ayrıca Balıkesir’in ulaşım altyapısının güçlendirildiğini, 2002 yılında kentte sadece 70 kilometre bölünmüş yol varken şimdi bu rakamın 701 kilometreye yükseldiğini aktardı.

Gelecek Planları ve Gelişmeler

Bakan Uraloğlu, Balıkesir’deki Koca Seyit Havalimanı’nın genişletildiğini, yeni pist ve terminal çalışmalarının tamamlandığını kaydetti. Ayrıca, "Balıkesir’i Bursa üzerinden Bandırma’ya kadar yüksek hızlı trenle tanıştıracağız" dedi. Balıkesir ile İstanbul, Yalova, Bursa, Manisa ve İzmir arasında açılan Türkiye’nin en uzun otoyolunun da önemine değindi. Uraloğlu, ayrıca Belediyelerin de bu programlara katkı sunduğunu belirtti.

Bakan, tüm bu yatırımlar ve projeler ile Balıkesir’in altyapısının güçlendirilmesi ve gelişmesine büyük katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi’ne...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi’ne katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi’ne...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi’ne katılarak konuşma yaptı.

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