Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı Seyahat İstatistiklerini Paylaştı

Bakan Uraloğlu'nun Açıklamaları

Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nı kapsayan 9 günlük tatil dönemine ilişkin seyahat istatistiklerini paylaştı. Söz konusu tatil dönemindeki hareketliliğe dikkati çeken Uraloğlu, 'Kurban Bayramı'nda kara, hava ve demir yolunu kullanarak seyahat edenlerin sayısı yaklaşık 35 milyonun üzerinde gerçekleşti.' değerlendirmelerinde bulundu. Uraloğlu, yaşanan ulaşım sektöründeki yoğunluk ve hareketliliği kavimler göçüne benzeterek, Türkiye'yi konforlu ve sürüş güvenliği yüksek standartlı ulaşım ağlarıyla donattıklarını vurguladı.

Otoyol ve Havalimanı İstatistikleri

Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 3,3 milyon, İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 3,9 milyon araç geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran-2 Temmuz'da Kuzey Marmara Otoyolu'ndan (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil) 3 milyon 288 bin 89, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 796 bin 455, İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan (Osmangazi Köprüsü dahil) 3 milyon 887, Osmangazi Köprüsü'nden 854 bin 224, Malkara-Çanakkale Otoyolu'ndan 162 bin 146 araç geçişi oldu.

Türkiye genelindeki havalimanlarında aynı tarihlerde 54 bin 124 uçak trafiği, 7 milyon 882 bin üstünde yolcu trafiği gerçekleşti. En çok uçuş ve yolcu trafiği toplam 15 bin 415 uçuş ve yaklaşık 2 milyon 410 bin misafir ile İstanbul Havalimanı'nda oldu.

Demir Yolu İstatistikleri

Demir yollarında ise YHT ile 343 bin 658, ana hat trenlerle 162 bin 863 ve bölgesel trenlerle birlikte de 320 bin 906 olmak üzere toplam 827 bin 427 yolcu taşındı.

Fahiş Fiyat Uygulayan Firmalara Cezalar

Kurban Bayramı süresince 1393 işletme ve 5 bin 18 otobüs denetlendi, 6 bin 155 fahiş fiyat uyarısı yapıldı, 861'ine idari para cezası kesildi. Yolcu biletlerine fahiş fiyat uygulayan firmalara toplam 3 milyon 182 bin 8 lira idari para cezası verildi.