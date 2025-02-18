Bakan Uraloğlu, Küresel Yol Güvenliği İçin Fas'ta Toplandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Fas'ta "4. Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı"na Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fas’ın Marakeş kentinde düzenlenen "4. Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı"na katıldı. Konferansta, yol ağlarının güvenliği ve küresel ticaretin sürdürülebilirliği üzerinde duruldu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel ticaretin sürdürülebilirliği ve verimliliği için güvenli, hızlı ve kesintisiz transit geçişler büyük önem taşımaktadır" diyerek, Türkiye'nin stratejik konumunu da vurguladı. Uraloğlu, Türkiye'nin Orta Koridor ve Zengezur Koridoru gibi kritik lojistik hatların merkezinde yer aldığını ifade etti.

Uraloğlu, ayrıca yol ağlarının güvenliği için küresel ölçekte işbirliğini şart gördüklerini belirterek, "Bölgesel bağlantıları güçlendiren her adımı, ticaretin geleceğine yapılan bir yatırım olarak değerlendiriyoruz" dedi.