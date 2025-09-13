Bakan Uraloğlu Mameki Parkı'nda Gençlerle Yürüdü

Bakan Uraloğlu Tunceli'de gençlerle Mameki Parkı'nda yürüdü

Tunceli buluşması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tunceli'de gençlerle bir araya gelerek yürüyüş yaptı.

Bakan Uraloğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile Mameki Parkı'na geçti. Parkta gençlerle bir araya gelen Uraloğlu, alanda yürüyüş yapıp katılımcılarla sohbet etti.

Etkinliğin sonunda Uraloğlu, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

