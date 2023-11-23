Bakan Uraloğlu’ndan 2024 Bütçe Sunumu: Havalimanı Sayısı 61’e Çıkacak, Süper Hızlı Tren Yolculuğu 80 Dakikaya İnecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlığının 2024 yılı bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda anlattı. Uraloğlu, havalimanı sayısının 61’e yükseltileceğini, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi ile seyahat süresinin 80 dakikaya indirileceğini, demiryolu hat uzunluğunun 2028 yılına kadar 17 bin 11 kilometreye çıkarılacağını açıkladı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlığının 2024 yılı bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunarken, havalimanı sayısının 61’e, hızlı tren yolculuğunun 80 dakikaya, demiryolu hat uzunluğunun 17 bin 11 kilometreye çıkacağını duyurdu. Uraloğlu, bakanlığının 2024 yılı bütçesinin 35 milyar 800 milyon lira olduğunu belirterek, ulaştırma ve altyapı alanında yapılacak yatırım ve projeleri anlattı.



HAVALİMANI SAYISI 61’E YÜKSELECEK

Uraloğlu, hava ulaşımı alanında etkinliklerini artıracaklarını söyleyerek, “57 olan havalimanı sayımızı 61’e çıkaracağız. İnsansız hava araçlarımızın sayısı 70 bin 589’a, İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 1 milyon 466 bine yükseldi. İnsansız hava araçları için test ve eğitim merkezleri kuruyoruz. Hava araçları bakım onarım merkezlerimizi geliştiriyoruz. Hava araçları üretimine destek veriyoruz” dedi.

SÜPER HIZLI TREN YOLCULUĞU 80 DAKİKAYA İNECEK

Uraloğlu, demiryolu sektöründe de önemli projeler yaptıklarını ifade ederek, “Hızlı trenle toplam 80 milyon yolcu seyahat etti. Bugüne kadar 1 milyarın üzerinde yolcu marmarayı kullanmıştır. Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi ile seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz. Demiryolu hat uzunluğunu 2028 yılına kadar 17 bin 11 kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 600 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Demiryolu taşımacılığında yüzde 50 pay almayı amaçlıyoruz. Demiryolu araçlarının yerli ve milli üretimini destekliyoruz. Demiryolu güvenliğini artırıyoruz” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesi ne kadar? -> Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesi 35 milyar 800 milyon lira olarak belirlendi.



Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi ne zaman tamamlanacak? -> Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi’nin tamamlanması için çalışmalar devam etmektedir. Proje tamamlandığında Ankara-İstanbul arası yolculuk süresi 80 dakikaya inecektir.

Türkiye’de kaç tane havalimanı var? -> Türkiye’de şu anda 57 tane havalimanı bulunmaktadır. Bu sayı 61’e yükseltilecektir.