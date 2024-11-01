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Bakan Uraloğlu'ndan Çamlıhemşin Tüneli Açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çamlıhemşin Tüneli'nin tamamlanmasıyla birlikte trafik sürelerinde önemli kısalmalar sağlanacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 13:12
Bakan Uraloğlu'ndan Çamlıhemşin Tüneli Açıklamaları

Çamlıhemşin Tüneli Işık Görme Töreni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 960 metrelik Çamlıhemşin Tüneli için düzenlenen ışık görme töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu projesinin tamamlanması ile birlikte mevcut yolda 2 kilometrelik bir mesafe kısalması sağlanacağını, seyahat süresinde ise 20 dakika tasarruf gerçekleşeceğini belirtti.

Tasarruf ve Ekonomik Katkı

Bakan Uraloğlu, bu yeni yol ile yıllık toplam 295 milyon lira tasarruf edileceğini vurguladı. 180 milyon lira zaman, 115 milyon lira ise akaryakıt tasarrufu sağlanacak.

Projenin Detayları

Uraloğlu, 36,5 kilometre uzunluğundaki projenin Pazar-Ardeşen yol ayrımından başlayarak Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçerek Ayder mevkisinde son bulduğuna dikkat çekti. Proje, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bir yol olarak inşa edilmekte olup, 2 bin 252 metrelik Hala Tüneli, 4 adet köprü ve 3 adet kavşaktan oluşmaktadır.

Doğu Karadeniz'in Zorlukları

Bakan, Doğu Karadeniz'in zorlu coğrafi şartlarından, aşırı yağışlardan ve heyelan risklerinden bahsetti. Bu engellere karşın azimle projelerin sürdürüldüğünü ifade etti.

Turizme Katkı ve Gelecek Vizyonu

Uraloğlu, bu projenin Ayder Yaylası dahil bölge turizmi için büyük bir kilometre taşı olacağını dile getirdi. Böylelikle trafikte yaşanan yoğunluğun azalacağını, turistlerin ve yerel halkın daha konforlu bir seyahat gerçekleştirebileceğini belirtti.

Ulaşım Altyapısındaki Gelişmeler

Son 22 yılda, toplamda 715 kilometre tünel açıldığını ve köprü uzunluğunun 311 kilometre den 788 kilometre ye çıktığını aktaran Bakan, bu yapıların ekonomi üzerindeki katkısına da değindi.

Rize'nin Stratejik Önemi

Uraloğlu, İyidere Lojistik Limanı'nın Rize’nin geleceği açısından önem taşıdığını belirterek, bölgenin Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkasya koridoru üzerindeki stratejik konumunun altını çizdi.

Konuşmasının ardından Uraloğlu, iş makinesi ile tünelin kazı çalışmalarına katılarak ilk ışığın tünele girmesini sağladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıhemşin Tüneli'ndeki ışık görme törenine...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıhemşin Tüneli'ndeki ışık görme törenine katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıhemşin Tüneli'ndeki ışık görme törenine...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıhemşin Tüneli'ndeki ışık görme törenine katıldı.

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