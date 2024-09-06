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Bakan Uraloğlu'ndan Erzurum'daki Bomba İhbarı Açıklaması

Hindistan'dan Almanya'ya giden uçak, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yaptı. Bakan Uraloğlu açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 19:08
Bakan Uraloğlu'ndan Erzurum'daki Bomba İhbarı Açıklaması

Uraloğlu'ndan Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yapan Hindistan'a ait yolcu uçağı hakkında bilgi verdi. Uçakta 237 yolcu ve 14 mürettebat bulunduğunu ve tahliyelerin sorunsuz gerçekleştiğini ifade etti.

Güvenlik Önlemleri ve İncelemeler

Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformu X üzerinden durumu aktardı. Uçağın, Mumbai kentinden Frankfurt kentine uçarken Türk hava sahasında yapılan bir bomba ihbarı üzerine saat 15.38'de acil iniş talep ettiğini belirtti.

Uraloğlu, "Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğümüz gerekli koordinasyonları sağlayarak güvenlik önlemlerini alarak uçağın 16.38'de Erzurum Havalimanı'na sorunsuz iniş yapmasını sağladı. İlk incelemelerde yolcu ve mürettebatta herhangi bir olumsuz durum görülmedi." dedi.

Erzurum Havalimanı Güvenlik Önlemleri

Ayrıca, Erzurum Havalimanı'nın güvenlik gerekçesiyle saat 21.00'a kadar kapatıldığını ve gelişmelerin kamuoyuna açıklanacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, arama çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, detayların kamu ile paylaşılacağını söyledi.

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