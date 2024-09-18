Bakan Uraloğlu'ndan Havacılık Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye hava sahasındaki trafik ve güvenlik önlemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bakan, "Ülkemizin üzerinden her 15 saniyede bir uçak geçiyor. Bu durum, hava trafiğimizin ne kadar yoğun olduğunu göstermektedir," dedi.

Bakan Uraloğlu, ayrıca, "Dünyadaki tüm alınan önlemleri biz de alıyor ve uyguluyoruz. Şu anda güncel bir riskimiz yok," şeklinde ifade etti. Türkiye'nin havacılık güvenliği konusundaki kararlılığını vurgulayan Bakan, halkın içini rahatlatmaya çalıştı.