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Bakan Uraloğlu'ndan Instagram Erişim Engeline İlişkin Açıklamalar

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engelini ve süreci detaylandırdı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 14:33
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram Erişim Engeline İlişkin Açıklamalar

Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a Erişim Engeli Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a uygulanan erişim engeli ile ilgili son durumu değerlendirdi. Ankara'daki Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni'nde konuşan Uraloğlu, "Kanunlarımızı, toplumsal hassasiyetlerimizi ön plana çıkarıyoruz ve onları sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Gelişmeler ve Toplantılar

Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. "Sizin şu taleplerinizi karşıladık dediklerinde, biz de bu erişimi sağlamış olacağız" ifadesini kullanan Bakan, bu süreçte vatandaşların mağduriyetlerini de dikkate aldıklarını vurguladı.

Toplumsal Hassasiyetler ve Suçlar

Bakan, "Herkes bu kurallara uymak zorunda. Katalog suçlar kapsamında ilettiğimiz ihlallere karşı gerekli adımlar atılmadı. Bu da konunun ciddiyetini artırıyor" diye belirtti. Uraloğlu, özellikle sosyal medya paylaşımlarında yer alan Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saldırılar ve cinsel içeriklerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Instagram'ın Çift Standartları

Uraloğlu, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e ait bir paylaşımın kaldırılması sonrası Instagram'ın özür dilediğini, Türkiye ile ilgili benzer durumlarda ise özür beyanında bulunmadıklarını hatırlattı. "Bu durum, yasakçı bir yaklaşımı gösteriyor" diyen Uraloğlu, gereken hassasiyetlerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Uraloğlu, "Net olarak biz bunu bekliyoruz" diyerek ulusal hassasiyetlere duyulan saygının önemine vurgu yaptı. Sürecin takip edileceğini belirten Bakan, erişim engelinin kaldırılması için Instagram'ın taleplerini karşılamasını umduklarını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'daki "Turistik Tatvan Treni Uğurlama...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'daki "Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni"nde, Instagram'a uygulanan yasağa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'daki "Turistik Tatvan Treni Uğurlama...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'daki "Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni"nde, Instagram'a uygulanan yasağa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'daki "Turistik Tatvan Treni Uğurlama...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'daki "Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni"nde, Instagram'a uygulanan yasağa ilişkin değerlendirmede bulundu.

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