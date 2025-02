Bakan Uraloğlu'ndan Sarıyer'deki Gemi Kurtarma Operasyonu Açıklaması

Bakan Uraloğlu'ndan Çarpıcı Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün gece Sarıyer açıklarında sert hava koşulları nedeniyle sürüklenen Filikci-3 isimli kuru yük gemisine yönelik gerçekleştirdikleri acil müdahaleyi değerlendirdi.

Müdahale Detayları

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, geminin tehlikeye maruz kaldığını belirterek, "Gemi makineleri çalışır durumdaydı, olası bir riske karşı hemen müdahalede bulunduk." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda yürütülen operasyonda, Kurtarma-7 römorkörü ve bir kılavuz kaptan eşliğinde geminin emniyete alındığını aktardı. Ayrıca, "Filikci-3 gemisi güvenli şekilde yönlendirildi ve Büyükdere Demir Sahası'na emniyetli şekilde demirletildi." dedi.

Operasyon Başarılı Bir Şekilde Tamamlandı

Uraloğlu, kara tahlisiye yani can kurtarma ekibinin olayı an be an takip ettiğini ve olası bir müdahale için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını vurguladı. "Denizlerde emniyeti sağlamak için Kıyı Emniyeti ekiplerimiz her türlü olaya karşı 7 gün 24 saat görev başında." şeklinde ekledi.

Bakan, gemi trafiğinin düzenli akışını sağlamak ve çevre güvenliğini korumak amacıyla tüm gerekli önlemlerin alındığını belirtti ve "Ekiplerimiz anlık izleme ve koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürüyor." dedi.