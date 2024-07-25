Bakan Uraloğlu'ndan Şırnak'ta Yeni İpek Yolu Vurgusu

Yeni İpek Yolu Projesi ile Güçlü Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şırnak'ta yaptığı açıklamada, "Yeni İpek Yolu" olarak adlandırılan Kalkınma Yolu Projesi ile Türkiye'nin ekonomik ve jeopolitik durumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Hızlı Ulaşım Ağının Gelişimi

Şırnak'a çeşitli ziyaretlerde bulunan Uraloğlu, yapımı süren Cizre-Silopi kara yolunda incelemelerde bulundu ve yerel yöneticilerle bir araya geldi. Uraloğlu, kara yolu, demir yolu ve hava ulaşım projeleriyle Türkiye'nin ulaşım ağını etkili bir şekilde geliştirdiklerini söyledi. Tamamlanan Projelerin Etkileri

Bakan, 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 434 kilometreye çıktıklarını ve Avrupa'nın en yüksek hızlı tren sistemi konumuna geldiklerini vurguladı.

Haberleşme Altyapısında Atılımlar

Uraloğlu, genişbant abone sayısının 2002’den bu yana önemli bir artış göstererek 93,3 milyona ulaştığını ve Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın fırlatıldığını belirtti.

Ovaköy Sınır Kapısı Projesi

Uraloğlu, Şırnak Ovaköy'den başlayıp, Ege, Karadeniz ve Akdeniz'e ulaşacak geniş bir ticaret koridoru inşa ettiklerini açıkladı. Ayrıca, Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılmasının bölge için büyük bir önem taşıyacağına dikkat çekti.

Hedefler ve Gelecek Vizyonu

Hedeflerinin, Şırnak'ı ve diğer bölgeleri daha rekabetçi hale getirmek olduğunu belirten Uraloğlu, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Uraloğlu son olarak, Şırnak halkına verdikleri destek için teşekkür etti ve gereken her türlü yatırımı yapma sözü verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, yapımı devam eden Cizre-Silopi kara yolunda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, yapımı devam eden Cizre-Silopi kara yolunda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, yapımı devam eden Cizre-Silopi kara yolunda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, yapımı devam eden Cizre-Silopi kara yolunda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, yapımı devam eden Cizre-Silopi kara yolunda incelemelerde bulundu.