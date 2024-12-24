Bakan Uraloğlu'ndan Suriye ve Ulaştırma Vizyonu Açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'ndaki vizyonu paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'de atılacak adımlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı'nda konuşan Uraloğlu, "Ulaştırma ve haberleşme alanındaki ilişkilerimizle Suriye'nin normalleşmesi daha hızlı temin edilecektir" dedi.

Ulaştırma Koridorları ile Küresel Bağların Güçlenmesi

Toplantıda, ulaştırma koridorlarının kıtalararası bağları güçlendirdiğini ve transit taşımacılığın lojistik verimliliği artırdığını belirten Uraloğlu, Türkiye’nin bölgesel ve küresel ölçekte güçlü bir aktör olmayı hedeflediğini vurguladı. "Bu vizyon, sadece hedef değil, büyüyen, üreten ve dünyaya yön veren Türkiye'nin inşasıdır" ifadelerini kullandı.

Zengezur Koridoru Üzerine Çalışmalar Sürüyor

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'ndan Zengezur Koridoru'na kadar birçok projeyle Orta Koridor'un etkinliğini artırmak için çalışmalar yürüttüğünü bildirdi. Zengezur Koridoru ile ilgili Azerbaycan ile görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.

Uluslararası Taşımacılıkta Önemli Adımlar

Uraloğlu, Türkiye'nin 70'e yakın ülkeye uluslararası kara yolu taşımacılığı yaptığını ve bu ülkelerden 28'iyle ikili veya transit taşımaları serbestleştirdiğini açıkladı. Mısır ile kara ulaştırması anlaşma sürecini başlattıklarını belirten Uraloğlu, Özbekistan ve Azerbaycan ile de elektronik taşıma geçiş belgelerini devreye aldıklarını aktardı.

Denizcilik ve Demir Yolu Projeleri Hedefleri

Türkiye'yi denizcilikte dünya sıralamasında ilk 10 ülke arasına çıkarmayı hedeflediklerini açıklayan Uraloğlu, "Türkiye'yi 'lider denizci ülkeler' arasında hak ettiği yere ulaştıracağız" dedi. Ayrıca, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi ile saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerin 10 yıllık periyod içinde hayata geçirileceğini vurguladı.

Hava Taşımacılığındaki Hedefler

Bakan, iç hatlarda 58, dış hatlarda ise 349 noktaya hava yoluyla ulaşımı sağladıklarını belirtti. Türkiye, Amerika kıtasında birçok ülkeyle frekans kısıtının olmadığını ve benzer mutabakatları gerçekleştirdiğini ifade etti.

Türkiye Yüzyılı'nda Dönüşüm Süreci

Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'nın ulaşım sektöründe büyük dönüşümlere sahne olacağını, otonom araçların kullanılmasından çevresel hassasiyetin korunmasına kadar birçok programın hayata geçirileceğini belirtti.