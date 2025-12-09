Bakan Uraloğlu: Otoyol Artış Hızında Avrupa 1'inci Sıradayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin karayolu yatırımlarına ilişkin son verileri 9. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi'nde paylaştı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve "Hedef Net Sıfır Emisyon: Sürdürülebilir ve Dirençli Asfalt Yollar" temalı iki günlük sempozyumun açılışına Bakan Uraloğlu ile Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen katıldı.

Otoyol uzunluğunda 6'ncı, artış hızında 1'inci

Uraloğlu, Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırıldığında Türkiye'nin otoyol uzunluğunda Avrupa'da 6'ncı sırada yer aldığını ancak son 10 yıldaki otoyol artış hızında Avrupa birincisi olduklarını vurguladı. Bakan, hedeflerini de şu sözlerle açıkladı: "İnşallah 2028 yılı sonunda bölünmüş yol uzunluğumuzu 31 bin 250 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu da 4 bin 330 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz."

Hızlı bakım-rehabilitasyon ve zaman tasarrufu

Asfalt teknolojilerindeki ilerlemelerin önemine dikkat çeken Uraloğlu, Japonya, ABD ve Avrupa ülkelerinin hızlı bakım programlarına büyük bütçeler ayırdığını, çünkü kesintisiz ve güvenli yol altyapısının ekonomik rekabet gücü ile yaşam kalitesinin temel göstergelerinden biri olduğunu belirtti. Bakan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün "vatandaşımızın ‘yolda kaybettiği zamanı’ en aza indirmeyi kendine şiar edindiğini" söyledi ve hızlı asfalt yenileme projelerinin gece-gündüz sürdürüldüğünü aktardı.

Dayanıklı ve çevre dostu üstyapılar

Uraloğlu, inşa edilen yolların beklentileri karşıladığını vurgulayarak, yüksek performanslı, uzun ömürlü ve güvenli yollar yapılmasının önemine dikkat çekti. Farklı iklim ve arazi koşullarına uygun, yapım ve bakım maliyeti düşük asfalt üretimlerinin yol üstyapılarında öncelik taşıdığını ifade etti.

Enerji tasarrufu ve düşük emisyonlu üretim

Bakan, ulaşım altyapısında ömür döngüsü maliyetini azaltmayı, çevresel etkiyi en aza indirmeyi ve uzun ömürlü yollar inşa etmeyi temel öncelik haline getirdiklerini belirtti. "Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda üretim ve uygulamalarda enerji verimliliğini artıracak sistemlerin yaygınlaşmasını sağlayacağız," diyen Uraloğlu, üretim tesislerinde akıllı enerji yönetimi ve otomasyon gibi düşük karbonlu üretim tekniklerini teşvik ettiklerini ve ılık karışım uygulamalarının yaygınlaşmasını desteklediklerini söyledi.

Sektörün dönüşümü ve gelecek hedefleri

Uraloğlu, asfalt üretim sektörünün üreticileri, yüklenicileri, tedarikçileri, akademiyi ve kamu kurumlarını kapsayan bir ekosistem olarak dönüşümde merkezi rol oynadığını belirtti. Ortak vizyonla sektörün geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirileceğini, Türkiye'nin sürdürülebilir ve iklim dostu ulaştırma alanında örnek ülke olma yolunda ilerlediğini dile getirdi. Ayrıca sempozyumun bilgi paylaşımı ve çözüm üretme açısından değerli bir platform olduğunu vurguladı.

Konuşmanın ardından Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Bakan Uraloğlu'na ehli nazar tablosu hediye etti. Uraloğlu hediye takdiminin ardından alanda bulunan stantları gezdi.

