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Bakan Uraloğlu: Pertek Köprüsü Projesi 2024'te Tamamlanacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ'da Pertek Köprüsü projesinin 2024'te tamamlanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:31
Bakan Uraloğlu: Pertek Köprüsü Projesi 2024'te Tamamlanacak!

Bakan Uraloğlu'ndan Pertek Köprüsü Müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Elazığ 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Pertek Köprüsü'nün önümüzdeki sene projesini bitiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yapımını planlayacağız." dedi.

Kongre, Ahmet Aytar Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte, AK Parti Elazığ teşkilatının bugüne kadar yaptığı çalışmaları içeren sinevizyon gösterimi de yapıldı.

Elazığ İçin Hedefler

Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, Elazığ'ın ihtiyaçlarını bildiklerini ve hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı. Kentteki bölünmüş yol uzunluğunun 33 kilometreden 365 kilometreye çıkarıldığını belirten Uraloğlu, "Sıcak asfaltımız hiç yokmuş, 204 kilometreye çıkardık. Elazığ'ı her yönden bölünmüş yollarla bağladık." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, ayrıca Kömürhan Köprüsü'nün bir mühendislik eseri olduğunu ve bu projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yeni Projeler Yolda

Pertek Köprüsü projesinin yanı sıra Uraloğlu, Diyarbakır'a kadar gidecek hızlı tren hattı projesinin de sürdüğünü ifade etti ve bu projelerin inşasına geçmeyi umduklarını belirtti.

Karaaslan'dan Destek Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Elazığ'ın geçmişindeki acıların şimdi önemli adımlarla telafi edildiğini vurguladı ve 24 Ocak depreminin yaralarının sarıldığını belirtti. Karaaslan, ayrıca Türkiye Yüzyılı hedeflerinin Türkiye'nin geleceğine ışık tutacağını sözlerine ekledi.

Kongrede, Şerafettin Yıldırım yeniden il başkanlığına seçilirken, etkinliğe Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti Elazığ milletvekilleri de katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ahmet Aytar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ahmet Aytar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Elazığ 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Bakan Uraloğlu, kongrede bir konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ahmet Aytar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ahmet Aytar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Elazığ 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Bakan Uraloğlu, kongrede bir konuşma yaptı.

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