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Bakan Uraloğlu Rize'de Sivil Toplum ve İş Dünyası ile Buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Rize'de sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi ve savunma sanayi projelerine desteklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 19:59
Bakan Uraloğlu Rize'de Sivil Toplum ve İş Dünyası ile Buluştu

Bakan Uraloğlu, Rize'de Önemli Temaslarda Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, ülkemizdeki savunma sanayi projelerinin önemine değinen Uraloğlu, yapılan alçak saldırılara karşı güçlendirilmiş bir dayanışma vurgusu yaptı.

"Savunma Sanayii Projelerine Engel Olunamadı"

Bakan Uraloğlu, "(Savunma sanayi projeleri) Bakıyorlar ki bunların hiçbirine engel olamadılar. Bu yükselişi kiralık katil sürüsü terör örgütleri eliyle sekteye uğratmaya çalışıyorlar," dedi. Ayrıca, TUSAŞ’a yapılan saldırının sebebinin bu projelere duyulan korku olduğunu ifade etti.

Yeni Anayasa Çalışmalarına Vurgu

Uraloğlu, "İnsanı yaşat, ki devlet yaşasın" sözünün kendileri için bir pusula olduğunu belirterek, yeni bir anayasa için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. "Bu süreci sizlerle birlikte hayata geçirerek sivil siyaseti genişleteceğiz," şeklinde konuştu.

Ekonomik Kalkınmanın Temeli Ulaşım

Ulaşımın ticaret ve üretim için stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, son 22 yılda ulaştırma ve altyapı yatırımlarının ülkemizin kalkınmasındaki kritik rolünü vurguladı. 2002'den bu yana 277 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Rize-Artvin Havalimanı'na Dikkat

Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın hizmete açılmasının bölge için büyük önem taşıdığını, 2022'de açılan havalimanının yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip olduğunu hatırlattı. Ayrıca, bahreyn ve Ürdün ile Rize arasında hava yolu ulaşımının başlatılması üzerinde çalıştıklarını ekledi.

Rize'deki Ziyaretleri

Bakan Uraloğlu, Rize'deki temasları kapsamında Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ile de bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehir merkezindeki bir restoranda sivil toplum...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehir merkezindeki bir restoranda sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş insanları ile bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, burada konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehir merkezindeki bir restoranda sivil toplum...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehir merkezindeki bir restoranda sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş insanları ile bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, burada konuşma yaptı.

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