Bakan Uraloğlu, TBMM'de Sosyal Medya ve Altyapı Yatırımlarını Değerlendirdi

Bakan Uraloğlu'ndan Sosyal Medya ve Altyapı Yatırımlarına İlişkin Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2025 yılı bütçesi hakkında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Sosyal medya ile ilgili tartışmalara değinen Uraloğlu, "Biz yasakçı zihniyette değiliz, ama milli ve manevi değerlerimize hakaret edilen bir mecraya müdahale etmemek de doğru değil," dedi.

İnternet Hızına Dikkat Çekildi

İnternet altyapısındaki yetersizlik eleştirileri üzerine Uraloğlu, fiber altyapının belirli alanlara ulaştığını ancak kullanıcıların hız taleplerinin bunda etkili olduğunu vurguladı. Uraloğlu, bazı raporların uluslararası kriterlere göre Türkiye'nin yeterli seviyede olmadığını iddia ettiğini belirterek, "Mevcut altyapının daha yüksek kapasitelerde olmasına rağmen talep eksikliğinden dolayı kullanımın tam anlamıyla gerçekleşmediğini unutmamalıyız," ifadelerini kullandı.

YİD ve KÖİ Projelerine Açıklık Getirildi

Uraloğlu, Yap İşlet Devlet (YİD) ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri hakkında eleştirilerin bulunduğunu hatırlatarak, inşaat mühendisi olduğunu ve projeleri hesaplayabildiğini ifade etti. Yatırımlarını kamu kaynakları, dış kredi ve YİD projeleri ile gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, bütçelerinin durumuna göre bu yöntemleri değerlendirdiklerini dile getirdi.

Yatırım Biliçliği ve Geçmiş Projeleri Anlatıldı

22 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde 51 milyar 585 milyon dolarlık YİD projesi gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, bu projelerin toplam bedelinin günümüzde 83 milyar 508 milyon dolara ulaştığını vurguladı. Ayrıca, Osmangazi Köprüsü'nde günlük geçiş garantisinin 40 bin olduğunu, şu anda 68 bin geçiş yapıldığını kaydetti.

Hava Koridorlarındaki Sorunlar ve Çözümler

Bakan, güncel hava koridorlarının durumunu değerlendirdi. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kuzey hava koridorlarının kapalı olduğunu, bu durumun rötarlara neden olduğunu ifade etti. Ancak şu anda güncel rötar sorunlarının çözülmüş olduğunu kaydederek, gelecek süreçte de bu sorunların yaşanmayacağını belirtti.

Siber Güvenlik ve Motokuryeler Üzerine Çalışmalar

Siber güvenlik konusunda Türkiye'nin Avrupa ve dünya standartlarında iyi bir konumda olduğunu belirten Uraloğlu, veri depolama kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılacağını ifade etti. Ayrıca, motokuryelerle ilgili yeni düzenlemelerin üzerinde çalışıldığını açıkladı.

İsrail ile Ticaret Üzerine Açıklamalar

İsrail ile ticaret konusundaki iddialara netlik getirerek, 624 kodlu ihracatın yapılmadığını belirtti. Filistin ile olan ticari ilişkilerin de önemine değindi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.