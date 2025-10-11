Bakan Uraloğlu, Uçak Sevgisiyle Viral Olan İkizleri Ağırladı

Erva ve Zümra'nın Bakanlık Ziyareti Sıcak Anlara Sahne Oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, babalarıyla uçak inişlerini izlerken görüntüleriyle gündeme gelen Erva ve Zümra'yı Bakanlık'ta misafir etti.

Henüz 4,5 yaşında olan ikizlerin gökyüzüne ve uçaklara duyduğu ilgi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ziyaret boyunca Uraloğlu, ikizlerle uzun uzun sohbet ederek hayallerini dinledi ve onlarla yakından ilgilendi.

Minik kızlar kendi elleriyle hazırladıkları bileklikleri Uraloğlu'nun torunlarına verdi; Bakan ise onlara birer uçak maketi hediye etti.

Kokpite de bindiler: Ziyaretin ardından ikizler havalimanında kokpiti inceleme ve uçakları daha yakından görme fırsatı buldu, unutulmaz bir gün yaşadılar.

Uraloğlu'nun açıklaması:

"Çocuklarımızın dünyaya duyduğu merak ve gösterdiği ilgi, geleceğe dair umutlarımızı diri tutuyor. Bu heyecanı ve öğrenme arzusunu desteklemek hepimizin görevi. Çocuklarımızın hayalleri, bizim en kıymetli yol haritamızdır."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, babalarıyla uçak inişlerini izlerken kaydedilen görüntüleriyle ilgi odağı olan ikiz kardeşler Erva ve Zümra'yı Bakanlık'ta misafir etti.