Bakan Vedat Işıkhan, Kartalkaya'daki Otel Yangını İçin Hareket Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kartalkaya'ya Gidiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangınla ilgili gelişmeleri yerinde incelemek amacıyla bölgeye hareket etti.

Yangının ardından bölgeye gideceğini açıklayan Bakan Işıkhan, yetkililerden bilgi alarak yangının etkilerini değerlendirecek.

Diğer Bakanlar da Bölgeyi Ziyaret Etti

Olay sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Kartalkaya bölgesine hareket ederek yangınla ilgili incelemelerde bulundular.