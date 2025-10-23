Bakan Vedat Işıkhan Mardin Kültür Yolu Festivali Sergilerini Gezdi
Sergi turu ve festival değerlendirmesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergileri gezdi. Bakan Işıkhan, festival programı çerçevesinde Sakıp Sabancı Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergileri ziyaret etti.
Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada Mardin'in kadim medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu belirterek, kentin binlerce yıllık geçmişine dikkat çekti. Farklı kültürlerin birlikte yaşadığı şehirdeki kültürel zenginliğin altını çizdi.
İşaret ettiği tarihi mekanlarla ilgili olarak Işıkhan, "Özellikle Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi ve Dara gibi antik şehirlerin bugün şehri de dolaştık. Hem yerli turist hem de yabancı turistler tarafından inanılmaz bir şekilde övgüyle izlendiğini gördük. Ben buradan öncelikle Kültür Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy'a teşekkür ediyorum, kültür yolunu Mardin'e sunduğu için. Aynı zamanda Sayın Bakanımızın ekibine de teşekkür etmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Müzeleri dolaşıyoruz ama kentin çok farklı yerlerinde Sayın Valimizin, Kültür ve Turizm il Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde çok güzel etkinlikler düzenleniyor." Işıkhan, medeniyetlerin kesiştiği şehirde hoşgörü ve kardeşliğin öne çıktığını vurguladı ve memnuniyetini dile getirdi: "Biliyorsunuz, yüzyıllardan beri süren hem dillerin hem dinlerin şehri Mardin'de Türkler, Kürtler, Araplar, Süryaniler hep birlikte bir arada yaşama kültürünü oluşturmuş durumdayız." Festivalin turistik ve kültürel cazibesine dikkat çeken Bakan, şu değerlendirmeyi paylaştı: "Aslında Türkiye'nin mozaiğini özetlediğimizde Mardin müthiş bir coğrafya. Mezopotamya'nın aşağısına baktığınızda şimdi gelen turistlere hayranlıkla bakıyorum. Çaylarını içerken müthiş bir manzarayla karşı karşıya kalıyorlar. Şimdi bizi izleyen kardeşlerimizi de davet etmek istiyorum Mardin'imize farklı bir medeniyet, farklı bir coğrafya var. Biz ev sahipliği yapmaya hazırız." Işıkhan, toplantıda ayrıca Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök'e teşekkür ettiğini belirtti ve ekledi: "Sayın Valimize, sayın vekilimize, il başkanımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum çünkü bu bir ekip işi. Ekip de başarılı bir iş çıkarıyor." Bakan Işıkhan, festivalin konser programlarına ve etkinliklere de değindi: "Şu an konserler devam ediyor. Yarın farklı sanatçıların katılımıyla konserler olacak. Tüm Mardinliler zaten şu an oraya gitmiş durumda. Müthiş bir şenlik, müthiş bir festival." Geziye, Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök ile davetliler eşlik etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (ortada), Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergileri gezdi.
