Bakan Yardımcısı Aydın: Adil Dünya Düzeni İçin Birlikte Çalışmalıyız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'daki Konuşmasında Dünyadaki Değişimi Vurguladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'da gerçekleştirilen bir buluşmada önemli açıklamalarda bulundu. Aydın, ‘Dünya yeni bir değişim, dönüşüm yaşıyor, var olan ittifaklar yıkılıyor, yeni ittifaklar kuruluyor ve yeni dünya düzeninde de biz o adil dünya düzenini kurmak zorundayız’ ifadelerini kullandı.

AK Parti Kahta ilçe teşkilat binasında partililerle buluşan Aydın, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alandaki gücünün herkes tarafından görüldüğünü vurguladı. 'Suriye'de yeni bir dizayn kuruluyor, Türkiye'nin neler yapabileceğini bir kez daha gördük' diyen Aydın, ‘Birlikte olduğumuz müddetçe güçlüyüz’ şeklinde konuştu.

Aydın, milli birliği ve beraberliği güçlendirerek, yeni ittifakların kurulması gerektiğinin altını çizdi. 'Gücün gerçek sahibi millettir' diyerek, bu millete olan bağlılıklarının devam edeceğini söyledi. 'Hizmetlerimiz, eserlerimiz ile bu millete sahip çıkmaya devam edeceğiz' ifadeleriyle desteklerini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın (sol 2), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da, AK Parti Kahta İlçe Teşkilat binasında partililerle buluştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın (sol 2), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da, AK Parti Kahta İlçe Teşkilat binasında partililerle buluştu.