Bakan Yardımcısı Aydın, Bakü'de Türk İş İnsanlarıyla Buluştu

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın Bakü'de Türk İş İnsanlarıyla Buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Aydın, Azerbaycan temasları kapsamında Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda iş insanı hazır bulundu.

Programda TÜİB'in faaliyetleri, projeleri ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik işbirliğine katkıları hakkında sunum yapıldı.

Aydın'ın Mesajı

Etkinlikte konuşan Aydın, Azerbaycan'da faaliyet gösteren birçok Türk iş insanının başarılı projelere imza attığına bizzat tanık olduğunu belirtti.

Aydın, şunları kaydetti: "Azerbaycan–Türkiye ilişkileri stratejik ve kardeşlik bağları üzerine kurulmuştur. Hem Azerbaycanlı hem de Türkiyeli iş insanlarından oluşan TÜİB, bu ilişkilerin ekonomik alanda gelişmesine büyük katkı sağlıyor. TÜİB'in çalışmaları takdire şayandır. Liderlerimiz arasındaki yakın ilişkiler iki ülkenin iş dünyasına da olumlu yansıyor. Azerbaycan Türkiye'nin Asya ve Orta Asya'ya, Türkiye ise Azerbaycan'ın Batı’ya açılan kapısıdır. İki devlet, bir millet olarak artık bir güç merkezine dönüşmüş durumdayız ve Karabağ Zaferi bunun en açık göstergesidir."

TÜİB Başkanı'nın Değerlendirmesi

TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat ise yaptığı konuşmada, TÜİB'in iki kardeş ülke arasında ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde kararlılıkla çalıştığını vurguladı. Büyükfırat, "Amacımız her iki ülkenin ekonomisine hem üretim hem de istihdam açısından değer katmak, ortak gelişim ve ilerlemeye hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca TÜİB'e yeni katılan üyelere plaket takdim edildi.

